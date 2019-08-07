'ABD'nin Moskova Büyükelçisi Huntsman istifa etti'

ABD basınına yansıyan haberlere göre ülkenin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, Başkan Donald Trump’a istifa mektubunu iletti. Ülkesiyle iki yıldır bulunduğu Moskova’nın ilişkilerinin en iyi döneminden geçmediği bir sırada görevini bırakacağı söylenen Huntsman’ın, ABD’ye dönüp Utah valisi olmak için seçim yarışına gireceği tahmin ediliyor.

Büyükelçi Huntsman’ın ailesine ait olan Salt Lake Tribune gazetesinin haberinde, diplomatın istifa mektubunun bir kopyası yayınlandı. Fotoğrafta mektubun 5 Ağustos’ta kaleme alındığı görülüyor.

Mektubunda Huntsman, iki ülke arasındaki ilişkilerin böylesine zorda olduğu bir dönemde kendisine güvenerek Moskova Büyükelçisi olarak görevlendiren ABD liderine teşekkürlerini iletti.

US Ambassador to Russia Jon Huntsman resigns https://t.co/71ajTc1soL — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 6, 2019

​İstifa mektubunda Huntsman, "3 Ekim 2019 tarihinden itibaren ABD’nin Moskova Büyükelçiliği görevimden çekileceğimi saygılarımla bildiririm. Umuyorum ki söz konusu süre, yerime gelecek kişinin atama ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli olur" sözlerine yer verdi.

'GEREKMESİ HÂLİNDE RUSYA'YA HESAP SORULMALI'

Aynı zamanda ABD’li diplomat, Washington ve müttefiklerinin çıkarlarını tehdit edecek bir tavır sergilediği takdirde ‘Rusya’yı bundan sorumlu tutmaya devam edilmesi gerektiğini’ savundu.

'İLİŞKİLERE SİL BAŞTAN BAŞLAMAK YARARSIZ'

Huntsman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşmazlıklarımızdan ötürü birbirimizden uzaklaşsak da, iki ülkenin de görmezden gelemeyeceği pek çok ortak çıkarı mevcut. Her şeye sil baştan başlamanın bizler için bir faydası yok. Bunun yerine, çıkarlarımızı ve değerlerimizi gerçekten idrak edip, aramızdaki diyalogu sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. Bu hususta başarısız olmak gibi bir seçeneğimiz yok, zira iki ülkenin vatandaşları da bundan daha iyisini hak ediyor."

'TRUMP’LA PUTİN HUNTSMAN’IN HALEFİNİ GÖRÜŞTÜ BİLE'

ABD’li diplomatın istifasının yakın olduğunun düşünülmesine neden olan haberler önceden de de gündeme gelmişti. CNN televizyonu, Trump yönetiminden kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, ABD Başkanı ve Putin’in geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde Huntsman’ın yerini alacak yeni bir Moskova Büyükelçisi’ne ihtiyaç duyduklarını görüştüklerini yazmıştı. Aynı haberde Huntsman ve eşinin geçtiğimiz aylarda Rusya’da bir veda turuna çıktıkları iddiasına da yer verilmişti.

HUNTSMAN’IN EŞİ: İDDİALAR ONUR KIRICI

Ancak ABD’li diplomatın eşi Mary Kaye Huntsman, bu iddiaları ‘oldukça onur kırıcı’ bulduğunu ifade etmişti. Ardından Rusya’da yürüttüğü işin oldukça zorlayıcı olduğunu ve kendisini duygusal olarak yıprattığını, zira pek çok meslektaşının ülkeden ihraç edildiğini söylemişti.

2017’DEN BERİ GÖREVDEYDİ

Huntsman, Moskova’daki görevine 2017 yılında başlamıştı. İstifası herhangi resmi bir açıklama ile henüz doğrulanmamış olan diplomatın bu görevin başına zaten iki yıllığına geldiği, bu sürenin sonunda ülkesine döneceğinin bilindiği de söylentiler arasında.

'YENİDEN UTAH VALİLİĞİNE GÖZ DİKTİ'

Diplomatın ülkesine döndüğünde 2004 ve 2009 yılları arasından yönettiği Utah eyaletinde yeniden seçim yarışına gireceği düşünülüyor. Nitekim bu iddia da The Atlantic dergisi tarafından gündeme getirilmişti.