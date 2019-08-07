11 yaşındaki çocuk El Paso saldırısının yaralarını sarmak için tüm şehre 'meydan okudu': İnsanlar için iyi bir şey yapın

ABD’nin El Paso kentinde yaşanan silahlı saldırının açtığı toplumsal yaralarını sarmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada ‘#ElPasoChallenge’ etiketiyle bir kampanya başlattı. El Pasolulara meydan okuyan çocuk, saldırıda yaşamını yitiren her bir insanı hatırlamak için başkalarına bir iyilik yapmasını istedi.

Teksas eyaletindeki El Paso kentinde 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından yerel halka yardım etmek isteyen 11 yaşındaki Ruben Martinez, '#ElPasoChallenge’ adlı bir kampanya başlattı.

El Paso’da yaşayan herkese meydan okuyan Martinez, onlardan başkaları için 22 güzel şey yapmasını istedi. 22 sayısı, saldırıda yaşamını yitiren her bir insanı hatırlamak için özellikle seçildi. Ruben, bu sayıyı önce 20 olarak seçmişti, ancak kayıp artınca 22'ye çıkardı.

My 11 year old came to me with an idea. #elpasoCHALLENGE He challenges ALL El Pasoans to commit 20 Random Acts of Kindness. One for every person that was killed in our city’s mass shooting. Let’s get this done El Paso. @abc7breaking @kels1142 @YsletaISD @EPPOLICE @elpasoisd pic.twitter.com/pvy5Q9G4f6 — Rose (@rgandarilla99) August 5, 2019

​ÇİÇEK ALIN, MEKTUP YAZIN, ÇİMLERİNİ BİÇİN

Martinez ‘güzel eylemler’ listesine; başkasının çimlerini biçmek, huzurevini ziyaret etmek, birine öğle ya da akşam yemeği ısmarlamak, ihtiyacı olan aileler için bağış yapmak, birine mektup yazarak ne kadar harika olduğunu söylemek, birisi için kapıyı açmak, hastanede olan birine çiçek götürmek ya da otomatik satış makinelerine kendisinden sonra gelecek kişi için 1 dolar bırakmak gibi eylemleri ekledi.

Martinez’in annesi Rose Gandarilla, meydan okumanın amacını ‘her gün, bütün gün boyunca insanlara karşı nazik davranmak’ şeklinde özetledi.

FİKİR NASIL DOĞDU?

Annesi, Ruben’in saldırının ardından artık alışveriş merkezine gitmek istemediğini söylediğini ve fikrin bu noktadan doğduğunu anlattı.

Gandarilla, “Olanlarla başa çıkmakta zorlanıyordu. Ona korku içinde yaşayamayacağımızı, toplumdaki insanların sevgi dolu ve şefkatli olduğunu anlattım. Denemesini ve El Paso’yu biraz daha iyi bir yer yapmak için bir şeyler düşünmesini söyledim” dedi.

İLK ADIMI ATTI: GÖREVLİLERE YEMEK GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine bu fikri bulan Ruben ilk adımı da atarak, ilk yardım ekibine akşam yemeği götürmüş ve kampanyayı başlatmış.

Gandarilla, “Şimdi daha iyi görünüyor ve dünyanın bu tarz nazik eylemlerle daha iyi bir yer haline geleceğini söylüyor” diye konuştu.

Ruben ise, “Herkese El Pasoluların iyi insanlar olduğunu göstermek istiyorum. Onlar yardım etmeye hazırlar, sevgi ve şefkat dolular” dedi.

Annesi Rose’un Ruben’in kampanyasını Twitter hesabından duyurmasının ardından ilgi hızla büyüdü. Dakikalar içinde binlerce retweet ve beğeni alan mesaj, Almanya’ya kadar ulaştı.

Walmart alışveriş merkezine Cumartesi günü silahla saldırı düzenleyen 21 yaşındaki zanlı, 22 kişinin ölümüne ve 24 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Beyaz üstünlüğünü savunan zanlının, saldırının ‘Teksas’ın İspanyol asıllı göçmenler tarafından işgaline cevap’ olduğunu belirttiği bir manifesto kaleme aldığı öne sürülüyor.