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17:29 07 Ağustos 2019
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    IŞİD

    Pentagon: ABD çekilirken IŞİD Suriye'de yeniden yapılanıyor

    © REUTERS /
    ABD
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    Ankara ile Washington arasında 'güvenli bölge' pazarlığı yapıldığı dönemde, Pentagon, IŞİD'in Suriye'de yeniden yapılandığına dair rapor yayımladı. Bunda Trump'ın emriyle ABD askerlerinin çekilmesinin ve DSG'nin desteksiz kalmasının önemli rol oynadığı ifade edildi.

    © AA / Arif Akdoğan
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'IŞİD halifeliğinin yüzde 100 yenilgiye uğratıldığını' ilan etmesinin üzerinden 5 ay bile geçmemişken, Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporuna göre cihatçı örgüt Suriye'de yeniden derlenip toparlanıyor. 

    ABD liderliğinde IŞİD'e karşı düzenlenen Doğal Kararlılık Harekâtı'nın Başmüfettişi'nin 1 Nisan - 30 Haziran dönemini kapsayan ve salı günü yayımlanan raporunda, 'toprak hakimiyetini kaybetmesine rağmen, IŞİD'in Irak'ta militan kabiliyetlerini pekiştirmekle, Suriye'de yeniden örgütlenmekle meşgul olduğu' kaydedildi. 

    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri
    © REUTERS /
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    Trump'ın aralık ayında emrini verdiği ABD askerlerinin Suriye'den kısmi çekilmesinin IŞİD artıklarıyla savaşı şimdiden etkilemiş olduğunu aktaran rapor, bu yüzden sahadaki yerel müttefiklere danışmanlık yapmanın zorlaştığını ve örgütün saflarına adam toplama potansiyelinin bulunduğu bölgeleri gözetleme becerisinin kaybedildiğini sıraladı.

    Rapora eşlik eden mesajda, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) atıf yapılarak şöyle denildi:

    "ABD güçlerinin azaltılması, IŞİD'in dirilmesine karşılık vermeleri için daha fazla eğitim ve donanıma ihtiyaç duydukları dönemde  Suriyeli ortak güçlere verilen desteği azalttı." 

    Mark Esper
    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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    "Çekilme, Suriye'deki ABD destekli güçlerin azalan Amerikan desteğinin yerini tutacak alternetif ortaklıklar ve kaynaklar arayışına girmesine yol açabilir. Böyle bir sonuç, ABD'nin Irak ve Suriye misyonları için zarar verici olur."

    Raporda, personel sayısındaki azalma nedeniyle ABD ile yerel müttefiklerinin al Hol sığınmacı kampını yakından gözetleyemediği, bunun da IŞİD ideolojisinin herhangi bir dirençle karşılaşmaksızın kampta yayılmasını sağladığı, bunun IŞİD'in saflarını on binlerce kamp sakiniyle güçlendirmesi potansiyeli yarattığı uyarısı yapıldı.

    Kamışlı'da nöbet tutan bir Asayiş mensubu
    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
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    Trump yönetimiyle Suriye'de DSG'den azade 'güvenli bölge' görüşmeleri yapan Türk hükümeti, aksi takdirde Suriye'nin kuzeydoğusuna yeni harekat düzenleyeceği mesajlarını veriyor. 

    Dün ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin olası yeni harekatını 'kabul edilemez' diye niteleyip ABD’nin tek taraflı müdahaleleri engelleyeceğini söyledi. 

    Son günlerde Pentagon yetkilileri Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin Kürt müttefiklerini hedef alan potansiyel sınırötesi harekatın, IŞİD'le savaşa zarar vereceğine dair açıklamalar yapıyor. 

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
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    Açıklamalarda ABD askerlerinin iki ateş arasında kalabileceği ve kaos ortamında IŞİD esirlerinin hapishanelerden kaçabileceğine dair endişeler dile getiriliyor. 

    Kürt yetkililerden de Türk ordusuyla savaşmak zorunda kalırlarsa IŞİD esirlerinin kaçabileceğine dair uyarılar geldi. 

    Ankara YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. 

    Etiketler:
    Donald Trump, IŞİD, DSG, YPG, rapor, Pentagon, Türkiye, Suriye, ABD
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