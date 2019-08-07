ABD: Maduro’nun iktidarına son vermek için tüm yöntemleri kullanacağız

Beyaz Saray, ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun iktidarına son vermek için tüm seçeneklerin masada olduğunu, bu amaç doğrultusunda tüm yöntemleri kullanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza attığı hatırlatılan açıklamada, “Trump yönetiminin açıkça belirttiği gibi, tüm seçenekler masada.

ABD, Maduro’nun Venezüella’daki iktidarına son vermek, Venezüella halkının insani yardımlara ulaşmasını sağlamaya devam etmek ve Venezüella’da demokratik bir iktidar geçişi sağlamak için ilgili tüm araçları kullanacak” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Venezüella’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza attı, bu kararnameyle Beyaz Saray, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezüella yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.

ABD yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.