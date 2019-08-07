Biden: Trump, beyaz üstünlükçülüğü körüklüyor

ABD'de başkanlık yarışının öne çıkan Demokrat adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın hem açıktan hem de örtülü olarak ülkedeki beyaz üstünlükçülüğü körüklediğini söyledi.

Biden, ülkede son haftalarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, Trump'a yüklendi.

Demokrat Biden, açıklamasında "Trump ahlaki bir liderlik sunmuyor; ulusu birleştirmeye ilgi duymuyor, başkanlığın en azından vicdanını uyandırdığına dair belirti yok" dedi.

Joe Biden destroys Trump for embracing instead of standing up to hate. pic.twitter.com/ggf0uVc3ht — PoliticusUSA (@politicususa) August 7, 2019

Biden, "Bunun yerine, nefret, ırkçılık ve bölünme içeren bir politik strateji benimseyen toksik dilli bir başkanımız var" ifadelerini kullandı.

Biden, eski ABD başkanlarının "Amerikan karakterinin en iyisi olan için savaşmayı seçtiklerini" söyleyerek, "Bugün buna sahip değiliz" diye konuştu.

Demokrat aday, şöyle devam etti:

"Kendimizi bu ulusun en karanlık güçleriyle aynı hizaya sokan bir başkanımız var. Bu da bu ulusun ruhu için savaşı kazanmayı çok zorlaştırıyor."

Diğer yandan Biden, Teksas El Paso'da 22 kişiyi öldüren saldırganın hazırladığı 'manifestodaki' 'Hispanik işgali' sözüne atıf yaparak, bunun Trump'ın söyleminden çok da farklı olmadığını vurguladı.