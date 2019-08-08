Eski Pentagon şefi Mattis, silah devi General Dynamics'in yönetim kuruluna girdi

Virginia Falls Church merkezli silah devi General Dynamics, eski ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, şirketin yönetim kuruluna katıldığını duyurdu.

Pentagon liderliği ve ABD'li silahlı şirketleri arasındaki ilişkiler bir süredir tartışma konusuydu.

General Dynamics Başkanı Phebe Novakovic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Jim, ülkemize özverili hizmeti kanıtlanmış olan düşünceli, tedbirli ve ilkeli bir liderdir. Onu yönetim kurulumuzda görmekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2018'de Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu ve istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyordu.