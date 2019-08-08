ABD 6. Filo'su Karadeniz’e destroyer gönderiyor

ABD 6. Filosu, Karadeniz’e USS Porter destroyerinin gönderildiğini açıkladı.

ABD 6. Filosu Komutanı Lisa Franchetti, "Karadeniz’de, müttefiklerimiz ve partnerlerimizle yaptığımız operasyonlar, bölge istikrarı için gereken sağlam ilişkilere destek veriyor" diye konuştu.

Bu, ABD gemilerinin 2019’da Karadeniz’e yaptığı altıncı giriş olacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Karadeniz’e giren USS Carney destroyeri, ABD-Ukrayna ortak tatbikatı Sea Breeze’e katılmıştı.

Açıklamada, ABD gemilerinin Montrö Antlaşması dahil tamamen uluslararası kurallara uygun yapıldığı ifade edildi.