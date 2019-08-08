Pentagon'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, AA muhabirinin yazılı sorularına verdiği yanıtta, ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

"Güvenli bölge" ifadesinin kullanılmadığı açıklamasında Robertson, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verecek sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz. Güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecektir. ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir".

ABD'li ve Türk yetkililer Ankara'da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma çerçevesinde Türkiye'de konuyla ilgili bir harekat merkezi kurulması öngörülüyor.

Görüşmelere giderken ABD tarafı 14 kilometre derinliği olan iki kademeli bir güvenli bölge önerdi. Bu Türkiye'nin talep ettiği genişliğin yarısında az. Türkiye ayrıca bölgede en fazla yetkili olmak istiyor. ABD ise bunu kabul etmeye yanaşmıyor.