41 yıldır yaşadığı ABD'den, ayak bile basmadığı Irak'a sınır dışı edildi, 2 hafta sonra yaşamını yitirdi

Aslen Irak vatandaşı olan Aldaoud Yunanistan’da bir mülteci kampında doğdu. ABD’ye 6 aylıkken gelen adam, Irak’ta hiç yaşamadı ve Arapça da bilmiyordu. Ancak Trump yönetiminin ülkeden gönderilmesine karar verdiği binden fazla Iraklı arasında adı yer aldı.
Aldaoud’un yaşadıkları, ABD’den gönderilmesinden iki hafta sonra Bağdat’ta çekildiği anlaşılan bir videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.
This video is of Jimmy taken in Baghdad two weeks after his deportation. I’m sharing with permission from Jimmy’s lawyers. Jimmy has been in the US since he was 6mo old—he was born in a refugee camp in Greece to Iraqi Christian parents. RIP#JimmyAldaoud https://t.co/1182x6GRAY pic.twitter.com/KF8RUOtKiH— Mari Manoogian (@MariManoogian) August 8, 2019
'ONLARA YALVARDIM, DİNLEMEYİ REDDETTİLER'
Videoda Aldaoud, ABD göçmenlik ve gümrük muhafaza memurlarını kast ederek “Onlara yalvardım. ‘Lütfen, o ülkeyi hiç görmedim, orada hiç bulunmadım’ dedim. Bütün hayatım boyunca, neredeyse doğduğumdan beri bu ülkede olduğumu anlattım. Beni dinlemeyi reddettiler” ifadelerini kullanıyordu.
Adamın son sözleri bu olurken Aldaoud’un ailesine yakın olduğu söylenen göçmen avukatı Edward Bajoka, şeker hastası olan Aldaoud’un ölümünün Bağdat’ta insülin temin edinememesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Öte yandan haberi duyuran Politico, adamın ahlaka aykırı davranış gerekçesiyle hüküm giydiğini ve haneye tecavüz suçundan da 17 ay hapiste yattığını aktardı.
'HAREKETE GEÇMEK İÇİN BİR KİŞİNİN DAHA ÖLMESİNİ BEKLEYEMEYİZ'
Onlardan biri olan Demokrat Kongre üyesi Andy Levin, “Jimmy Aldaoud, Irak’a hiç gönderilmemeliydi. Ölümü engellenebilirdi ve engellenmeliydi. Sınır dışı kararı ölüm cezası demekti. Cumhuriyetçi meslektaşlarım ve ben defalarca bu savunmasız kişilerin sınır dışı edilmesini durdurmak için çağrıda bulunduk. Şimdi, biri öldü. Harekete geçmek için bir kişinin daha ölmesini bekleyemeyiz” dedi.
THREAD: Jimmy Aldaoud, a Chaldean resident of Oakland County, should have never been sent to Iraq.— Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) August 7, 2019
KELDANİLER, IŞİD TEHDİDİ ALTINDA
Aukerman, “Sınır dışı edildiği takdirde yaşayamayacağını biliyorduk. Ancak bilmediğimi şey şu, ABD Göçmenlik Bürosu acaba daha kaç kişiyi ölümle gönderdi?” ifadelerini kullandı.
Jimmy Aldaoud, birlikte sınır dışı edildiği Iraklıların pek çoğu gibi Keldaniler'e mensup.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, bu grubun IŞİD tarafından işkence görme ya da öldürülme riskini yüksek olarak değerlendiriyor.
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