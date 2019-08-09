41 yıldır yaşadığı ABD'den, ayak bile basmadığı Irak'a sınır dışı edildi, 2 hafta sonra yaşamını yitirdi

Jimmy Aldaoud, çocukluğundan beri yaşadığı ABD’den sınır dışı edilerek Irak’a gönderildi. Bu ülkeye hiç ayak basmadığını söyleyerek göçmenlik memurlarına yalvaran Aldaoud, gönderilmesinden sonra yaşamını yitirdi. Siyasetçiler ve göçmen hakları savunucuları, 'bu sınır dışı değil, idam hükmü' diyerek Trump yönetimine tepki gösterdi.

Donald Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesiyle sıkılaşan göçmenlik politikalarının son kurbanı çocukluğundan beri Michigan eyaletinin Detroit kentinde yaşayan 41 yaşındaki Jimmy Aldaoud oldu.

Aslen Irak vatandaşı olan Aldaoud Yunanistan’da bir mülteci kampında doğdu. ABD’ye 6 aylıkken gelen adam, Irak’ta hiç yaşamadı ve Arapça da bilmiyordu. Ancak Trump yönetiminin ülkeden gönderilmesine karar verdiği binden fazla Iraklı arasında adı yer aldı.

Aldaoud’un yaşadıkları, ABD’den gönderilmesinden iki hafta sonra Bağdat’ta çekildiği anlaşılan bir videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

This video is of Jimmy taken in Baghdad two weeks after his deportation. I’m sharing with permission from Jimmy’s lawyers. Jimmy has been in the US since he was 6mo old—he was born in a refugee camp in Greece to Iraqi Christian parents. RIP#JimmyAldaoud https://t.co/1182x6GRAY pic.twitter.com/KF8RUOtKiH — Mari Manoogian (@MariManoogian) August 8, 2019

​'ONLARA YALVARDIM, DİNLEMEYİ REDDETTİLER'

Videoda Aldaoud, ABD göçmenlik ve gümrük muhafaza memurlarını kast ederek “Onlara yalvardım. ‘Lütfen, o ülkeyi hiç görmedim, orada hiç bulunmadım’ dedim. Bütün hayatım boyunca, neredeyse doğduğumdan beri bu ülkede olduğumu anlattım. Beni dinlemeyi reddettiler” ifadelerini kullanıyordu.

Videoda dil bilmediği için hiçbir şey anlamadığını ve sokaklarda yattığını anlatıyordu.

Adamın son sözleri bu olurken Aldaoud’un ailesine yakın olduğu söylenen göçmen avukatı Edward Bajoka, şeker hastası olan Aldaoud’un ölümünün Bağdat’ta insülin temin edinememesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Öte yandan haberi duyuran Politico, adamın ahlaka aykırı davranış gerekçesiyle hüküm giydiğini ve haneye tecavüz suçundan da 17 ay hapiste yattığını aktardı.

'HAREKETE GEÇMEK İÇİN BİR KİŞİNİN DAHA ÖLMESİNİ BEKLEYEMEYİZ'

Jimmy Aldaoud’un ölüm haberinin duyulmasıyla siyasetçiler ve göçmen hakları savunucuları, Trump yönetimine tepki gösterdi.

Onlardan biri olan Demokrat Kongre üyesi Andy Levin, “Jimmy Aldaoud, Irak’a hiç gönderilmemeliydi. Ölümü engellenebilirdi ve engellenmeliydi. Sınır dışı kararı ölüm cezası demekti. Cumhuriyetçi meslektaşlarım ve ben defalarca bu savunmasız kişilerin sınır dışı edilmesini durdurmak için çağrıda bulunduk. Şimdi, biri öldü. Harekete geçmek için bir kişinin daha ölmesini bekleyemeyiz” dedi.

THREAD: Jimmy Aldaoud, a Chaldean resident of Oakland County, should have never been sent to Iraq. — Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) August 7, 2019

KELDANİLER, IŞİD TEHDİDİ ALTINDA

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden avukat Miriam Aukerman da, Jimmy’nin ölümünün ailesi ve kendileri için bir yıkım olduğunu söyledi.

Aukerman, “Sınır dışı edildiği takdirde yaşayamayacağını biliyorduk. Ancak bilmediğimi şey şu, ABD Göçmenlik Bürosu acaba daha kaç kişiyi ölümle gönderdi?” ifadelerini kullandı.

Jimmy Aldaoud, birlikte sınır dışı edildiği Iraklıların pek çoğu gibi Keldaniler'e mensup.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, bu grubun IŞİD tarafından işkence görme ya da öldürülme riskini yüksek olarak değerlendiriyor.