'Kardeşim hiç görmediği bir ülkede yalnız öldü, onu sınır dışı etmek idam hükmünü vermek oldu'

41 yıldır yaşadığı ABD'den, ayak bile basmadığı Irak'a sınır dışı edildikten sonra yaşamını yitiren Jimmy Aldaoud’un kız kardeşi Rita, “Sadece yardıma ihtiyacı vardı. Ama onu Irak’a göndermek tam anlamıyla idam hükmünü vermek oldu. Hiç görmediği bir ülkede yalnız öldü. Bu hiç doğru değil” dedi.

Kardeşi Jimmy gibi Michigan eyaletinin Detroit kentinde yaşayan Rita Aldaoud, ABD yönetiminin sınır dışı kararını ‘idam hükmü’ diye niteledi ve yaşadıklarını anlattı.

Time’a konuşan Rita, Irak’ta, ülkenin güneyinde Şiiler tarafından kontrol edilen Necef kentindeki göçmenlik bürosundan bir görevli tarafından arandığını anlattı. Jimmy’nin Keldani olduğunu öğrenince görevlinin paniklediğini belirten Rita, “Bana dedi ki: Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer onun sokaklara çıkmasına izin verirsem onu öldürürler.”

Keldani Hristiyanlar, başta IŞİD olmak üzere pek çok grup tarafından tehdit edilme riski yüksek bir grup olarak değerlendiriliyor.

This video is of Jimmy taken in Baghdad two weeks after his deportation. I’m sharing with permission from Jimmy’s lawyers. Jimmy has been in the US since he was 6mo old—he was born in a refugee camp in Greece to Iraqi Christian parents. RIP#JimmyAldaoud https://t.co/1182x6GRAY pic.twitter.com/KF8RUOtKiH — Mari Manoogian (@MariManoogian) August 8, 2019

'SADECE YARDIMA İHTİYACI VARDI'

​Kardeşinin aynı zamanda paranoid şizofreni ve şeker hastalığı gibi pek çok sorunu olduğunu anlatan Rita Aldaoud, Jimmy’ye sadece bir çanta insülin verildiğini söyledi.

Jimmy’nin, Bağdat’ta insülin temin edinemediği için öldüğü düşünülüyor.

Rita, kardeşinin sağlık durumunun son zamanlarda kötüleştiğini ve hastaneye gitmeye korktuğunu belirterek, “Sürekli ‘Tanrı geri gönderilmemi isterse, gitmektense ömrümün sonuna kadar ABD’de bir hapishanede kalmayı tercih ederim’ diyordu” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin sınır dışı edilme kararı için “ihtiyacı olan şeyin tam tersiydi” diye niteleyen Rita, “Sadece yardıma ihtiyacı vardı. Ama onu Irak’a göndermek tam anlamıyla idam hükmünü vermek oldu. Hiç görmediği bir ülkede yalnız öldü. Bu hiç doğru değil” dedi.

SON SÖZLERİ: ONLARA YALVARDIM

Aslen Irak vatandaşı olan Aldaoud Yunanistan’da bir mülteci kampında doğdu. ABD’ye 6 aylıkken gelen adam, Irak’ta hiç yaşamadı ve Arapça da bilmiyordu. Ancak Donald Trump yönetiminin ülkeden gönderilmesine karar verdiği binden fazla Iraklı arasında adı yer aldı.

Aldaoud’un yaşadıkları, ABD’den gönderilmesinden iki hafta sonra Bağdat’ta çekildiği anlaşılan bir videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Videoda Aldaoud, ABD göçmenlik ve gümrük muhafaza memurlarını kast ederek “Onlara yalvardım. ‘Lütfen, o ülkeyi hiç görmedim, orada hiç bulunmadım’ dedim. Bütün hayatım boyunca, neredeyse doğduğumdan beri bu ülkede olduğumu anlattım. Beni dinlemeyi reddettiler” ifadelerini kullanıyordu. Videoda dil bilmediği için hiçbir şey anlamadığını ve sokaklarda yattığını anlatıyordu.

Trump’ın göçmen politikası doğrultusunda, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimi, ülkedeki yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarını artırdı. Uzmanlar savunmasız kişiler hakkında sınır dışı kararı verilmesinin daha olası olduğunu belirtiyor.