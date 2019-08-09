Eski asker milli marşta şapkasını çıkarmayan 13 yaşındaki oğlanın kafasını kırdı: Başkomutan Trump'ın emriyle davrandı

ABD'de beyin travması geçirmiş eski bir asker, milli marş sırasında şapkasını çıkarmayan 13 yaşındaki bir çocuğu durup dururken yere fırlattı ve kafatasının çatlamasına neden oldu. Hakkında dava açılan 39 yaşındaki erkeğin avukatı, "Milli marş sırasında ayağa kalkmayanları hedef gösteren Trump'ın emriyle hareket ettiğine inanıyordu" dedi.

ABD'de polisin silahsız siyahları öldürmesi furyasına karşı başlamış milli marş protestolarına Başkan Donald Trump sert tepki gösterirken, Montana eyaletinde milli marş çalındığı sırada şapkasını çıkarmayan 13 yaşındaki bir çocuğun kafasının patlatılması 'Trump'ın emirleriyle' açıklandı.

Montana'da 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu milli marş sırasında şapkasını çıkarmadığı gerekçesiyle tutup yere fırlatarak kafatasının çatlamasına yol açtığı için saldırı suçundan dava açılan 39 yaşındaki erkeğin ABD Başkanı'nın emriyle hareket ettiğine inandığı belirtildi.

Sanık Curt Brockway'in avukatı Lance Jasper, müvekkilinin eski bir asker olduğunu ve geçmişte travmatik beyin yaralanması geçirdiğini, bunun oğlana saldırmasında bir etken olduğunu, ancak provokasyona dayanmayan saldırının Trump'ın söyleminin doğrudan etkisi altında gerçekleştiğini söyledi.

Montana'da basılan Missoula gazetesine konuşan Jasper, "Başkomutan, milli marş sırasında diz çökenlerin kovulması, bayrak yakanların cezalandırılması gerektiğini buyuruyor. O yüzden Brockway bu yaptığının suç olduğunu kesinlikle anlamadı" dedi.

Olyaın görgü tanıklarından Taylor Hennick, Brockway'in çocuk kulaklarından kanlar fışkıran halde yerde yatarken şoke olmuş şekilde bakanlara şunu dediğini aktardı:

"Oğlan milli marşa saygısızlık ediyordu, bunu yapmaya her türlü hakkım var."

2000'de otomobil kazasında beyninin ön lobu hasar görmesinin ardından bilişsel işlevlerini yerine getirmek ve mantıklı muhakemede bulunmakta zorlanan Brockway'in bu engelleri nedeniyle ordudan onurlu şekilde çıkarıldığını anlatan Jasper, müvekkilinin zihinsel durumunun Trump'ın dilinden düşürmediği 'düşmanlık' tarafından suistimal edildiğini söyledi.

Avukat "Trump asla 'gidip birini yaralayın' demedi, zaten demesine gerek yoktu, çünkü mesajı çok netti. Brockway'in kendisine söyleneni, bilhassa Trump'ın söylediğini yaptığına inandığından eminim."

Jasper, Brockway'in savunmasını üstlendiğinden beri avukatlık bürosuna neftet mesajları bırakıldığını, müvekkilinin ailesinin yüzlerce ölüm tehdidiyle hedef alındığını anlattı.

3 Ağustos'ta saldırıya uğrayan 13 yaşındaki çocuk, hastanede tedavinin tamamlanmasının ardından eve geri döndü. Destek için başlatılan bağış kampanyasında "Milliyetçi saldırıya uğrayan oğlanın yardımlarınıza ihtiyacı var" sloganı da kullanılıyor.

Polisin silahsız siyahları öldürmesi furyasını protesto için maçta milli marş çalarken ayağa kalkmak yerine diz çöken Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'e adeta savaş açmış olan Trump'ın Amerikan futbol ligi NFL'deki takımların milli marş sırasında diz çöken oyuncuları kovması, hatta ayağa kalkmayan oyuncuların ülkede kalmaması yönündeki açıklamalarının ardından Kaepernick işsiz kalmıştı. Trump ABD bayrağının yakılmasının yasaklanmasını da istiyor.