Bu kez Missouri: Walmart mağazasına girmek isteyen ağır silahlı bir adam gözaltına alındı

ABD'nin Missouri eyaletinde ağır silahlı bir adam, Walmart mağazasına 'saldırı hazırlığında olduğu' iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Springfield kentinde yaşanan olayda, zırhlı bir kamuflaj giyen ve taktik silahlar taşıyan 20’li yaşlarda beyaz bir erkek Walmart mağazasına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adam, o anda mesaide olmayan bir itfaiyeci tarafından yakalandı, daha sonra olay yerine gelen güvenlik görevlilerine teslim edildi. Adamın sorgusunun devam ettiği açıklandı.

Markettekiler korkuyla kaçıştığı sırada şüphelinin bir alışveriş arabasını markete doğru iterken kendisini videoya da aldığı belirtildi. olayda ateş açılmadığı kaydedilirken, saldırının sebebi de henüz bilinmiyor.

Springfield polisinden Mike Lucas, yerel medyaya yaptığı açıklamada silahların dolu olduğunu ve adamın yanında 100’den fazla cephane taşıdığını söyledi.

#BREAKING: Photo obtained by @kolr10kozl of the man arrested at a Walmart in Springfield, Missouri today. Police say man had armor & rifle when an armed off-duty firefighter detained him until police arrived. https://t.co/rQqDTM1Mtt pic.twitter.com/yzA9kUlulX — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 9, 2019

​Teksas eyaletinde El Paso kentinde 22 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı da bir Walmart mağazasında gerçekleşmişti.

Bundan birkaç gün sonra Louisiana eyaletinde bulunan Baton Rouge kentindeki bir Walmart mağazasında da silahlı saldırı yaşanmış, bir kişi yaralanmıştı.