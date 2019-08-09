Bu kez Missouri: Walmart mağazasına girmek isteyen ağır silahlı bir adam gözaltına alındı

Markettekiler korkuyla kaçıştığı sırada şüphelinin bir alışveriş arabasını markete doğru iterken kendisini videoya da aldığı belirtildi. olayda ateş açılmadığı kaydedilirken, saldırının sebebi de henüz bilinmiyor.
Springfield polisinden Mike Lucas, yerel medyaya yaptığı açıklamada silahların dolu olduğunu ve adamın yanında 100’den fazla cephane taşıdığını söyledi.
#BREAKING: Photo obtained by @kolr10kozl of the man arrested at a Walmart in Springfield, Missouri today. Police say man had armor & rifle when an armed off-duty firefighter detained him until police arrived. https://t.co/rQqDTM1Mtt pic.twitter.com/yzA9kUlulX— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 9, 2019
Teksas eyaletinde El Paso kentinde 22 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı da bir Walmart mağazasında gerçekleşmişti.
Bundan birkaç gün sonra Louisiana eyaletinde bulunan Baton Rouge kentindeki bir Walmart mağazasında da silahlı saldırı yaşanmış, bir kişi yaralanmıştı.
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