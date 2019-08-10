Pompeo'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Memnuniyet duydum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Türkiye arasında 'Müşterek Harekat Merkezi' kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeye yönelik görüşmelere ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi ele alan ve sürdürülebilir güvenlik mekanizması kurulması için ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum. Güvenli bölgenin kurulması, barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım."

Pleased that talks between the U.S. & Turkey led to important progress towards establishing a sustainable security mechanism to address our shared security concerns in Northeast #Syria. Establishing a safe zone would be a big step towards achieving peace & security. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 9, 2019

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.