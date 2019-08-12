ABD'den Yeşil Kart ve oturum hakkı için yeni kriterler

ABD'de Trump yönetimi, Green Card (Yeşil Kart) ve oturum hakkı elde edilebilmesi için 'sosyal yardım almama' şartının yanına eğitim ve gelir durumu gibi yeni kriterler getirdi.

Donald Trump yönetimi,yeşil kart ve vize başvurularını reddetmeyi kolaylaştıran bir düzenleme yayınladı.

Yeni düzenlemeye göre, yeterli geliri ya da eğitim seviyesinde olmayanların başvuruları reddedilebilecek. Sağlık, gıda veya lojman yardımı gibi devletin sosyal imkanlarından faydalanan kişilere Yeşil Kart veya oturum vizesi verilmeyecek.

Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Ken Cuccinelli değişikliğin Trump’ın mesajlarını yansıttığını belirterek "Bu ülkeye gelen insanların kendilerine yettiklerini görmek istiyoruz. Bu, Amrikan Rüyası’nın en temel prensibi" dedi.

Hali hazırda yürürlükte olan kanunlar, sadece doğrudan para yardımı alan kişilerin Yeşil Kart almasını yasaklıyordu. Ekim ortasında uygulamaya başlanacak olan sistemin yasal göçmen sayısını ciddi oranda azaltması bekleniyor. Özellikle birçok düşük gelirli göçmen aile olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir.

ABD’de her sene ortalama 544 bin kişi yeşil karta başvuruyor. Bunlardan 382 bininin yeni yönetmelikten etkilenmesi bekleniyor.