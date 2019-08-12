ABD Adalet Bakanı Barr: Epstein'in öldüğü cezaevinde ciddi usulsüzlükler var

ABD Adalet Bakanı William Barr, geçtiğimiz ay yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmekle suçlanarak hüküm giyen ve kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yattığı hapishanede 'ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını' söyledi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, milyarder Epstein'in hücresinde intihar etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barr, Epstein'in yattığı New York'taki federal hapishanede ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek, "Şimdi bu tesiste derin endişe uyandıran ve kapsamlı bir soruşturma gerektiren ciddi usulsüzlükler olduğunu öğreniyoruz" dedi.

Barr, açıklamasında "FBI ve Genel Müfettiş Ofisi tam da bunu yapıyor. Yaşananların derinine ineceğiz ve hesap verilebilirlik olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Barr, New York'ta Federal Cezaevleri Bürosü tarafından işletilen Metropolitan Correctional Center'ın Epstein'ı layığıyla koruyamadığını öğrendiğinde dehşete düştüğünü ve sinirlendiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.