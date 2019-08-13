Trump: Arhangelsk’teki füze motor denemesi sırasındaki patlama çok şey öğrenmemizi sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki askeri birimindeki füze motor denemeleri sırasında yaşanan patlama ile ilgili olarak “Bundan çok şey öğreniyoruz. Aynı, ancak daha gelişmiş bir teknolojiye sahibiz” dedi.

Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki askeri biriminde yaşanan patlama ile ilgili ABD tarafından ilk resmi açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

Trump, Twitter hesabından “ABD, Rusya’daki füze patlamasından çok şey öğreniyor. Biz de benzer, ancak daha gelişmiş teknolojiye sahibiz. Rus Skyfall’ın (NATO’nun Burevestnik kruz füzeleri için kullandığı kod adı) patlaması, sadece birim çevresindeki insanları değil, uzağındakileri de endişelendirdi. Bu iyi bir şey değil” ifadelerini kullandı.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ağustos 2019

​Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın füze motor denemesi sırasında gerekleştiği belirtilmişti.