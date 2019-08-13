Trump: Çin, Hong Kong sınırına güç takviyesi yapıyor

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstihbaratımız, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlik takviyesi yaptığı konusunda bize bilgi verdi. Herkes sakin ve güvende olmalı” diye yazdı.

Daha önce Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo’da, Çin ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine geldiğini gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

​Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin, protestoculara "uyarı" olduğunu öne sürmüştü.

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.