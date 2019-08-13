Trump, DTÖ'yü hedef aldı: Gerekirse çıkacağız, bizi yıllardır mahvediyorlar

Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen bir kampanya mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, DTÖ'ye üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek, "Gerekirse çıkacağız. Bizi yıllardır mahvediyorlar ve bu artık olmayacak" dedi.

Trump, örgüte üyeliğin ABD'nin küresel bloğun bir üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda dezavantajlı olduğunu iddia etti.

Diğer yandan Trump, DTÖ'ye üyeliği 'felaket' ve 'korkunç' olarak nitelendirdi.