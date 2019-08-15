Philadelphia'da silahlı saldırı: En az 5 polis vuruldu, güvenlik güçlerinin müdahalesi sürüyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde gerçekleşen bir silahlı saldırı sonucu en az 5 polisin yaralandığı bildirildi.

Philadelphia'nın Nicetown-Tioga bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 polisin vurulduğu olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

BREAKING- 4 entire blocks of law enforcement for active shooter around Erie Street in Philadelphia. pic.twitter.com/ebsVzMnw0w — Jason Deitenbeck (@jasondeitenbeck) August 14, 2019

ABD basınına yansıyan haberlere göre, yerel saatle 16:30 sularında meydana gelen olayda polis, bölgedeki 'narkotik aktivite'ye ilişkin bir anons üzerine olay yerine intikal etti.

NBC'ye göre saldırganlardan biri gözaltına alınırken, ikinci saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

​Ayrıntılar geliyor...