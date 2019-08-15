Philadelphia'da silahlı saldırı: En az 5 polis vuruldu, güvenlik güçlerinin müdahalesi sürüyor

Philadelphia'nın Nicetown-Tioga bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 polisin vurulduğu olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
BREAKING- 4 entire blocks of law enforcement for active shooter around Erie Street in Philadelphia. pic.twitter.com/ebsVzMnw0w— Jason Deitenbeck (@jasondeitenbeck) August 14, 2019
ABD basınına yansıyan haberlere göre, yerel saatle 16:30 sularında meydana gelen olayda polis, bölgedeki 'narkotik aktivite'ye ilişkin bir anons üzerine olay yerine intikal etti.
@PhillyPolice responding to officers or in north Philadelphia... stay w @CBSPhilly @GregArgosCBS3 pic.twitter.com/JC2I30sAri— Brad Nau (@storyrd) August 14, 2019
NBC'ye göre saldırganlardan biri gözaltına alınırken, ikinci saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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