ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Satterfield'ın yemin törenine ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı.
Satterfield'in yemin törenine katılmaktan keyif aldığını belirten Pompeo, "Elçi Satterfield, bu pozisyona büyük tecrübe ve bilgi katacak. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde çıkarlarımızı temsil edecek Saaterfield'e sahip olduğumuz için şanslıyız" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göreve başlamasının ardından aynı yıl içinde Türkiye'deki görev süresi dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'ın Ankara'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 1.5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.
Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptığı dönemde Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.
George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de birçok farklı görevde yer aldı.
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