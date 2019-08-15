Trump talep etti; İsrail, iki ABD'li Müslüman kadın vekilin girişine izin vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, görülmemiş bir icraata daha imza attı. Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerine "Geldiğiniz yere geri dönün" demiş olan Trump, bu kez içlerinden Omar ve Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesini talep etti. İsrail'den de "İzin yok" açıklaması geldi.

Kendisinin en sıkı muhalifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerini bir kez daha hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesi çağrısı yapan tweet attı.

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail ve Yahudi halkından nefret ettiğini iddia eden Trump, şöyle yazdı:

"İsrail, vekiller Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük zayıflık gösterir. Onlar İsrail ve Yahudi halkından nefret ediyor, üstelik görüşlerini değiştirmek için yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan eyaletleri onların yeniden seçilmesi konusunda zorlanacak. Onlar yüz karası!"

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

​Ardından İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Hotovely, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen iki ABD'li kadın vekile giriş izni verilmediği yönünde karar alındığını açıkladı.

Trump'ın tweeti öncesinde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun hükümetinin Omar ve Tlaib'i ülkeye sokmama kararını çoktan aldığına dair haberler İsrail medyasına sızmıştı.

ABD Kongresi'ne seçilen ilk kadın Müslüman vekiller olan Omar ve Tlaib'in izin almaları halinde Doğu Kudüs'te Müslümanlar için kutsal Al Aksa'yı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

Sürekli gerilim noktası halindeki El Aksa, bayramda da Müslümanlar ile İsrail askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.