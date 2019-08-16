Epstein'in evinde bulunan kadın elbiseli Bill Clinton tablosunun ressamı ortaya çıktı

Kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmaktan tutukluyken ölü bulunan Epstein'ın malikanesinde ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın kadın kıyafetiyle resmedildiği tablo çok konuşulmuştu. Tablonun sanatçısının kim olduğu ortaya çıktı.

Yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmekle suçlanarak hüküm giyen ve kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in evinde bulunan tablo gündeme damgasını vurmuştu.

Milyarder işadamının malikanesinde yapılan aramada bulunan tabloda, Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki bir koltuğa uzanmış, Hillary Clinton'ın mavi elbisesi ile kırmızı topuklu ayakkabı giymiş şekilde resmedildiği görülmüştü.

A portrait of @BillClinton sporting Monica Lewinsky's blue dress and red heels in the Oval Office, was found in #JeffreyEpstien 's "Pedo Mansion" pic.twitter.com/Dbtz7cK4yZ — Jared Wenzelburger (@ThePhotoJay) August 14, 2019

​İngiliz The Epoch Times gazetesi, tartışma yaratan tablonun ressamının kim olduğunu yazdı. Haberde, eserin Petrina Ryan-Kleid imzası taşıdığı belirtildi.

Haberde, New York'un Manhattan bölgesinden olduğu belirtilen Kledin'ın 'hiciv ve realizm' akımları ile ünlü siyasetçiler odaklı resimler çizdiği bilgisine yer verildi.

Kleid'ın ayrıca Avustralya kökenli olduğu ve NewYork'ta güzel sanatlar masterı yaptığı da kaydedildi. ABD'de birçok sergi de açtığı belirtilen ressamın şuanda ise bir yazılım firmasında pazarlama iletişim direktörü olarak çalıştığı öğrenildi.

© Fotoğraf : saatchiart Bill Clinton tablosunda imzası olduğu belirtilen Petrina Ryan-Kleid

Haberde, ressamın ayrıca, Bill Clinton'ı 'Savaş Oyunları' adlı eserinde Beyaz Saray'da yere oturmuş oyuncaklarla oynarken de resmettiği bilgisi yer aldı.

Epstein'ın evinde bulunan Bill Clinton tablosunun ise orjinal mi yoksa reprodüksiyon mu olduğu ise henüz kesinleşmiş değil.

Daily Mail gazetesine gizlilik kaydıyla konuşan bir kaynak, tabloyu Epstein'a bir iş teklifi sunmak üzere evine gittikleri sırada fark ettiklerini söylemişti.

​İngiliz basınında yer alan haberlerde, mavi elbisenin Hillary Clinton'ın 2009'da Kennedy Center Ödülleri Töreni'nde giydiği kıyafete benzediği yorumları yapılmıştı.

Hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu https://t.co/yobpTKEaCh pic.twitter.com/srvmnDbX0T — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2019

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