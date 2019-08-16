İsrail, ABD'li vekil Tlaib'in ailesini ziyaret etmesine izin verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet sonrası İsrail'e alınmayan Temsilciler Meclisi vekillerinden Rashida Tlaib'ın ailesini ziyaret etmesi için ülkeye alınmasına izin verildiği açıklandı.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Rashida Tlaib'in Batı Şeria'daki ailesini ziyaretine izin verdi.

Deri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Tlaib'in ailesinin ziyaret talebinin onaylandığı belirtildi.

'BİR MESAJ GÖNDERDİ'

Açıklamada, Tlaib'in dün gece Deri'ye, "İsrail'in uyguladığı kurallar çerçevesinde ailesini ziyaret edeceği yönünde vaadini içeren" bir mesaj gönderdiği bunun üzerine ABD'li vekilin ülkeye yalnızca insani amaçlarla ziyaretine izin verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Kendisinin en sıkı muhalifleri olan göçmen kökenli kadın vekillerini bir kez daha hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesi çağrısı yapan tweet atmıştı.

Trump'ın tweetinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Hotovely, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen iki ABD'li kadın vekile giriş izni verilmediği yönünde karar alındığını açıklamıştı.

ABD Kongresi'ne seçilen ilk kadın Müslüman vekiller olan Omar ve Tlaib'in izin almaları halinde Doğu Kudüs'te Müslümanlar için kutsal Al Aksa'yı ziyaret etmeyi planladığı belirtilmişti.

İsrail yasaları, ülkeye yönelik ekonomik, kültürel ve akademik boykot faaliyetlerine destek veren yabancılara ülkeye giriş vizesi verilmemesine olanak sağlıyor.

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın; Boykot, Tecrit, ve Yaptırımlar Hareketi'ni destekledikleri biliniyor.