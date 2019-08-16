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    Trump'ın silahlı saldırı furyasıyla mücadele yöntemi: Daha fazla akıl sağlığı hastanesi kurulması lazım

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Rekor sayıda vatandaşın makineli tüfek gibi ağır silahlara hiçbir kontrole takılmadan sahip olduğu ve inanılmaz sıklıkla ateşli silahlarla katliamların işlendiği ABD'de silah lobisinin desteklediği Başkan Donald Trump, yine silahlara dokunmayan çözüm önerileri sundu.

    U.S. President Donald Trump speaks about the shootings in El Paso and Dayton in the Diplomatic Room of the White House in Washington, U.S., August 5, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    ABD'deki silah şiddeti sorununu akıl sağlığına bağlayan açıklamalarına bir yenisini ekleyen Başkan Donald Trump, en iyi çözümün daha fazla akıl sağlığı kurumları açmak olduğunu savundu.

    Ağır silahların satışını kısıtlamak ve silah almak isteyenler için geçmiş taraması yapmak gibi basit yöntemlere başvurmak yerine insanları katliam işlemelerini önlemek için akıl hastanelerine kapatmaktan söz eden Trump, silaha saldırıların failleri için "Bu insanları akıl hastası. Bence yeniden akıl hastaneleri inşa etmeye başlamamız lazım" dedi.

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    © AFP 2019 / Bryan R. Smith
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    New Hampshire'da yeniden seçilme mitingi düzenleyen Trump, bir gazetecinin silah şiddetine karşı ne tür başkanlık kararları almaya hazırlandığı sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Silah durumuna bir bütün olarak bakıyoruz. İnsanların akıl sağlığı terimini hatırlamasını istiyorum. Bu insanlar akıl hastası. Ve kimse bunun hakkında konuşmuyor. Bence kurumları tekrar inşa etmeye başlamak zorundayız."

    1960 ve 70'lerde akıl sağlığı kurumlarının kapatıldığından söz eden ABD Başkanı, "İnsanların sokağa çıkmalarına izin verildi. Bu ülkemiz için korkunç bir şeydi" diyerek ekledi:

    "Kurumları açmak zorundayız, bu insanların kapatılması lazım, sokaklarda olmalarına izin veremeyiz."

    © REUTERS / Callaghan O'Hare
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    Trump bu ay aynı haftasonunda El Paso'da 22 kişinin ve Dayton'da 9 kişinin öldürülmesinin ardından da "Tetiği çeken silah değili akıl hastalığı ve nefret" demişti.

    Araştırmalar, ateşli silahlarla katlim yapanların ağır zihinsel sorunları olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, akıl sağlığı sorunları olan kişilerin çoğunun şiddete eğilimli olmadığı, bilakis şiddet görmüş kurbanlar olduğunun altını çiziyor.

    Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre ABD'de 2001-2010 arasında silahdan kaynaklanan 120 bin öldürme vakasının yüzde 5'inden azının zihinsel rahatsızlık teşhisi konmuş kişiler tarafından işlendi.

    Uzmanlar, akıl hastanesine kapamak bir yana zihinsel tedaviye almanın bile silah şiddetine çözüm olmayacağı görüşünde.

    Amerikan Psikanalitik Derneği'nin eski başkanlarından Prudence Gourguechon, daha önceki silahlı saldırılarla ilgili değerlendirmesinde "İnsanları tedaviye zorlayamazsınız, tedaviye alsanız illa başarılı olacağınızın garantisi yok ve kesinlikle kimseyi ilelebet kapatamazsınız" demişti.

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