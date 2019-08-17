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01:42 17 Ağustos 2019
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    Donald Trump

    Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir için diyalog çağrısı

    © REUTERS / MARY F. CALVERT
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü.

    Londra'daki Keşmir protestocularını polis kordona aldı.
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    Keşmir'in özel statüsünü iptal eden Hindistan'ı Londra'da binlerce kişi protesto etti
    Açıklamada Trump'ın Han'a Hindistan ve Pakistan'ın Cammu Kaşmir sorunu nedeniyle artan gerginliği diyalog yoluyla azaltmaları gerektiğini ilettiği belirtildi.

    GERİLİM SÜRÜYOR
    Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

    Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.

    Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the nation during Independence Day celebrations at the historic Red Fort in Delhi, India, August 15, 2019. REUTERS/Adnan Abidi
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Hindistan Başbakanı: Keşmir'in geçmiş ihtişamını yeniden tesis edeceğiz
    Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunurken, uluslararası basın bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

    KEŞMİR SORUNU
    Güney Asya bölgesinde yer alan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.

    Pakistan'da başbakan seçilen İmran Han
    © REUTERS / National Assembly
    Pakistan Başbakanı Han: Hindistan'ın Keşmir hatası pahalıya mal olacak
    Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.

    İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

    Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'daki protestolarla ilgili ABD'nin talebiyle toplandı
    © AA / Atılgan Özdil
    Pakistan'dan BMGK'ye Cammu Keşmir konusunda acil toplanma çağrısı
    Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

    Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12.5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68.3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

    BM Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması, 47 sayılı kararında ise Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

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    Etiketler:
    BM, Çin, Güney Asya, İmran Han, Beyaz Saray, Pakistan, Cammu Keşmir, Hindistan, Donald Trump, ABD
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