Trump'ın danışmanı, ABD'nin Grönland'a ilgisini doğruladı

Trump’ın danışmanı, "(ABD’nin 33. başkanı) Harry Truman uzun yıllar boyunca Grönland’ı satın almak istiyordu. Grönland, Danimarka’ya ait. Danimarka da bizim müttefikimiz. Grönland, stratejik açıdan çok önemli. Orada çok miktarda değerli mineral kaynaklar var" ifadelerini kullandı.
Kudlow, "Şimdi tahminlerde bulunmak istemiyorum. Sadece, gayrimenkul alımı konusunda bir şeyler bilen başkanın Grönland’ı alma olasılığını incelemek istediğini kaydediyorum" diye ekledi.
Danimarkalı yetkililer, söz konusu bölgenin ABD ile işbirliğine ilgi duyduğunu ama satılmadığını açıklamıştı. Trump’ın, eylül başlarında Danimarka’yı ziyaret etmesi planlanıyor.
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