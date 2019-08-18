Trump'ın danışmanı, ABD'nin Grönland'a ilgisini doğruladı

Fox News televizyonuna konuşan Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği haberleriyle ilgili, "Durum gelişiyor. Bunu gözden geçiriyoruz" dedi.

Trump’ın danışmanı, "(ABD’nin 33. başkanı) Harry Truman uzun yıllar boyunca Grönland’ı satın almak istiyordu. Grönland, Danimarka’ya ait. Danimarka da bizim müttefikimiz. Grönland, stratejik açıdan çok önemli. Orada çok miktarda değerli mineral kaynaklar var" ifadelerini kullandı.

Kudlow, "Şimdi tahminlerde bulunmak istemiyorum. Sadece, gayrimenkul alımı konusunda bir şeyler bilen başkanın Grönland’ı alma olasılığını incelemek istediğini kaydediyorum" diye ekledi.

Wall Street Jounal (WSJ) gazetesi, Trump’ın, 55 bin kişinin yaşadığı, doğal kaynak zengini ve jeopolitik önem taşıyan Grönland’ı almak istediğini iddia etmişti.

Danimarkalı yetkililer, söz konusu bölgenin ABD ile işbirliğine ilgi duyduğunu ama satılmadığını açıklamıştı. Trump’ın, eylül başlarında Danimarka’yı ziyaret etmesi planlanıyor.