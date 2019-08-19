Trump: Çin yönetimi Hong Kong'da şiddet kullanırsa ticaret görüşmeleri zarar görür

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Hong Kong'daki eylemleri şiddet kullanarak bastırması halinde iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerinin zarar göreceğini söyledi.

Hong Kong'da iki ayı aşkın bir süredir devam eden eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin 'eylemleri Tiananmen'deki gibi bastırması halinde' iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerinin zarar göreceğini söyledi.

Trump, "Eğer şiddet uygularlarsa, yani başka bir Tiananmen meydanı olayı yaşanırsa anlaşmanın çok zor olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de 1989 yılının 15 Nisan'ı ve 4 Haziran'ı arasında Tiananmen Meydanı'nda yaşanan olayları şiddet kullanarak bastırmıştı ve yaşanan çatışmalarda aralarında askerler de olmak üzere toplamda 200 ile 300 arasında insanın öldüğü belirtilmişti.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan eylemler de, tasarının süresiz askıya alınmasına rağmen şiddetlenerek devam ediyor.

Eylemciler, Hong Kong'un Çin yönetiminden ayrılmasını savunurken, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileri ise protestoların 'renkli devrim girişimi' olduğu görüşünde.