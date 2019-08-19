ABD’de Çernobil nükleer faciasıyla ilgili yazılan ilk istihbarat raporu yayınlandı

ABD’deki Ulusal Güvenlik Arşivi isimli araştırma ve arşiv kurumu, Çernobil nükleer faciası ile ilgili yazılan ve 2011 yılında gizliliği kaldırılan ilk istihbarat raporunu yayınladı.

ABD Ulusal Güvenlik Arşivi (National Security Archive), Çernobil nükleer faciasıyla ilgili, dönemin ABD Dışişleri Bakanı George P. Shultz’a, Yardımcısı Morton Abramowitz tarafından yazılmış 2 Mayıs 1986 tarihli istihbarat raporunu yayınladı.

Rapora göre, Çernobil faciasının yaşanmasından sonraki ilk günlerde, ABD özel servisi, Sovyetler Birliği’nin duyurduğundan daha fazla insanın öldüğünden şüphelenmiş ve bu tahminlerini nükleer santralin reaktörlerinde çalışan kişi sayısına dayandırmıştı.

Raporda, “Gece vardiyasında 25-35 kişi çalışıyordu. Üçüncü ve dördüncü enerji üniteleri birbirine yakındı, gün içinde reaktör yakınlarında yaklaşık 200 kişi, gece ise yaklaşık 70 kadar kişi vardı” ifadeleri yer alıyor.

ABD istihbaratına göre ayrıca facianın yaşandığı alandaki yıkımın görüntüleri doğrultusunda da reaktör patlamasının merkezinde olanlar ya hemen ölmüştü ya da yaşamalarına olanak vermeyecek düzeyde radyasyona maruz kalmıştı.

Ukrayna’nın Pripyat şehrinin yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde 26 Nisan 1986 tarihinde bir patlama yaşandı.

Facia sonucu Ukrayna, Rusya ve Belarus'un birçok bölgesinde hava ve su zehirlenmesi etkisini gösterdi. Dünya çapında hissedilen sonuçları olan patlama, radyoaktif madde yüklü bulutların Türkiye de dahil birçok ülkeye yayılmasına yol açtı.

Patlama anında üç santral çalışanı hayatını kaybetti, ancak facianın sonrasında yaşanan yıkım çok daha vahimdi. Sovyet arşivlerine göre 26 Nisan günü santralde olan çalışanlardan 42 tanesi, akut radyasyon sendromu neticesinde 10 yıldan daha kısa süre içinde yaşamını yitirdi.