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20:09 19 Ağustos 2019
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    Caracas'ta Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ABD yaptırımlarını Trump karşıtı posterlerle protesto ederken

    Trump'ın aklından deniz ablukası çıkmıyor: Venezüella'ya hiçbir şey girmesin

    © REUTERS / MANAURE QUINTERO
    ABD
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    Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın donanmayla kuşatmaya almak suretiyle Venezüella'ya mal giriş-çıkışını engelleme fikrini özel sohbetlerinde pek çok kez gündeme getirdiğini duyurdu.  

    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Trump: Venezüella'ya blokaj veya karantinayı düşünebiliriz
    Beyaz Saray'daki konuşmaları bilen yetkililere dayanan Axios'un haberine göre, Trump ABD'nin dayattığı ambargoların etkisiyle büyük bir kriz yaşayan Latin Amerika'nın solcu ülkesini dünyadan tecrit etme fikrini ilk kez 1.5 yıl önce telaffuz etti.

    ÇOK PAHALI VE HAYATA GEÇİRİLEMEZ

    Ancak Genelkurmay'ın üst kadamesinin ABD savaş gemilerinin 2800 kilometrelik Venezüella sahil şeridi boyunca konuşlanmasını çok pahalı ve hayata geçirilemez bir girişim olarak gördüğü ve her seferinde öneriyi desteklemekten geri durduğu belirtildi. 

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS / Manaure Quintero
    ABD: Maduro’nun iktidarına son vermek için tüm yöntemleri kullanacağız
    Lakin fikrinden vazgeçmeyen Trump'ın birkaç hafta önce bunu yine gündeme getirdiği kaydedildi. 

    ABD Başkanı'nın "Gemileri oraya çıkarmamız ve deniz ambargosu uygulamamız lazım. Herhangi bir şeyin içeri girmesini engelleyin" dediği aktarıldı. 

    YASAL DAYANAĞI YOK

    Trump'ın önerisine sadece askerlerin değil, kendi yönetiminden üst düzey yetkililerin de endişeyle yaklaştığı ve özellikle uluslararası hukuk perspektifinden bunun yasal haklılığının olmayacağına dikkat çektiği vurgulandı. 

    © Flickr / Joseph Remedor
    Venezüella'dan Trump'a tepki
    DONANMA SEFERBER OLURSA, ÇİN VE İRAN BOŞTA KALIR

    Habere göre diğer uyarılar şöyle:

    * Bu kadar devasa bir proje için donanmanın henüz sahip olmadığı kaynakların seferber edilmesi gerekir.

    * Böyle bir hamle diğer bölgelerdeki savaş gemilerinin Venezüella açıklarına yönlendirilmesini gerektireceğinden, ABD'nin Çin ve İran'a karşı caydırıcılığına zarar verir. 

    KÜBA'DAN FARKI

    Leonid Slutskiy
    © Sputnik / Sergey Kuznecov
    Slutskiy: ABD'nin Venezüella'nın varlıklarını dondurma kararı hırsızlık
    Axios'a konuşan yetkililerden biri, Trump'ın Venezüella'yı ablukaya almayı düşünürken aklında 1962'de Karayip krizi sırasında Küba'ya dayatılan ablukanın olduğunu söyledi.

    ABD Başkanı'nın planının uygulanması önündeki coğrafi engelleri kavramakta zorlandığı yorumunu yapan yetkililer, şu tepkiyi dile getirdi:

    "Küba bir ada, Venezüella'nın ise upuzun sahil şeridi var. Küba sözkonusu olduğunda neyin içeri girmesini engellemeye çalıştığımızı biliyorduk. Ama burada neden bahsediyoruz?"

    ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

    Trump'ın Venezüella'ya abluka ya da karantinayı değerlendirdiğini kamuoyu önünde ilk kez açıklaması ise ağustos başındaydı.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    Bir gazetecinin bu seçeneği değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine "Evet, değerlendiriyorum" yanıtını veren Trump, daha sonra kamuoyu önünde bu konuya değinmedi. Ancak Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington'ın tehdidini hayata geçirmesi halinde ülkesinin savaşa hazır olduğu karşılığını verdi.  

    Venezüella'da rejim değişikliği amacıyla çeşitli müdahalelerde bulunan Trump yönetiminin geçici başkan olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 31 Nisan'daki darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından beri etkisiz kaldı.

    Etiketler:
    Donald Trump, abluka, Venezüella, ABD
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