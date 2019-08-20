Pompeo: İran tankerinin serbest bırakılması çok talihsiz bir karar

Fox News'e açıklamalarda bulunan Pompeo, kararın İngiltere tarafından yapılan bir hata olup olmadığı yönündeki soruya, "Bu geminin serbest bırakılması çok talihsiz bir durum" yanıtını verdi.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a ait Grace 1 petrol tankerini alıkoymuştu.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 15 Ağustos'ta gemiyi serbest bırakma kararı aldığını açıklamıştı.
Washington'da bir mahkeme, geçen hafta Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılacak İran'a ait petrol tankerine el konulması için karar çıkartmıştı.
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