Kayıt
06:46 20 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD'li vekil Omar: İsrail'e yardım edeceksek, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri durdurmalarını istemeliyiz

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail hükümeti tarafından Filistin'e girişi engellenen ABD Temsilciler Meclisi vekili Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, diğer Kongre üyelerine seslenerek, "İsrail'e yardım edeceksek, Netanyahu hükümetine Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri durdurmalarını ve Filistinlilere tüm hakları vermelerini istemeliyiz" dedi.

    Ilhan Omar
    © REUTERS / Mary Calvert
    Omar, kendisine karşı atılan 'Onu geri gönder' sloganının mucidi Trump'ı trolledi
    ABD Temsilciler Meclisi vekili Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, İsrail hükümetinin Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla kendilerine ülkeye giriş yasağı uygulamasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

    Omar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından uygulanan söz konusu yasağın, kendilerini seçilmiş Kongre üyeleri olarak işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve kasıtlı yapıldığını ifade etti.

    ABD'li siyasetçilere İsrail'e yapılan finansal yardımı gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Omar, şu ifadeleri kullandı:

    "İsrail'e, bölgedeki önemli bir müttefikimiz ve Orta Doğu'daki sözde 'tek demokrasi' olması sebebiyle yıllık 3 milyar dolardan fazla yardım yapıyoruz. Ancak seçilmiş Kongre üyelerini ülkeye sokmamak ve milyonlarca insanın hareket, düşünce ve kendi geleceğini saptama özgürlüğünü kısıtlamak, müttefikliğe ve demokratik bir ülkeye yakışan bir hareket değil. Şayet müttefikleri olarak İsrail'e yardım edeceksek, Netanyahu hükümetine Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri durdurmalarını ve Filistinlilere tüm hakları vermelerini istemeliyiz." 

    'İSRAİL'İN ACIMASIZ GERÇEKLERİNİ BİZDEN SAKLAMASINA İZİN VEREMEYİZ'

    Öte yandan Kongredeki mevkidaşlarına seslenen Omar, kendilerine İsrail ve Filistin'e gitmeleri ve orada yaşananlara dair inceleme yapmaları çağrısında bulundu. 

    Omar, "Vekil olarak hepimizin bölgedeki gerçekleri kendi gözlerimizle müşahede etmekle sorumlu olduğumuza inanıyorum. Ülkemizin dış politikası ve gönderdiğimiz milyonlarca dolarlık yardımlara dair meclis soruşturması yapmalıyız." ifadelerini kullandı. 

    Bununla beraber, Filistin'e gidebilmeleri durumunda her iki taraftan bir çok yetkiliyle görüşeceklerini ve "söylenmeyen gerçekleri sorgulayacaklarını" belirten Omar, diğer kongre üyelerinden bunları yapmalarını isteyerek, "Trump ve Netanyahu'nun oradaki işgalin acımasız gerçeklerini bizden saklamalarına izin veremeyiz." dedi.

    TLAIB'DEN ZİYARET İPTALİ DEĞERLENDİRMESİ

    U.S. Rep Ilhan Omar (D-MN) takes part in a discussion on Impacts of Phobia in Our Civic and Political Discourse during the Muslim Caucus Education Collective’s conference in Washington, U.S., July 23, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Trump'ın hedefindeki Ilhan Omar, Müslümanlardan sürekli bir şeyleri kınamalarının talep edilmesine isyan etti
    Öte yandan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistin kökenli ABD'li vekil Tlaib'in, konuşma sırasında zaman zaman duygulandığı görüldü.

    Tlaib, ailesi Filistin'de yaşamasına rağmen Netanyahu hükümetinin kendisini ülkeye sokmama girişimini "kasıtlı küçük düşürme çabası" olarak nitelendirdi. 

    Bununla beraber, İsrail'in aile ziyareti kapsamında kendisinin Filistin'e girişine izin vereceğini açıklamasına rağmen neden gitmediğine yönelik bir soruya cevap veren Tlaib, söz konusu kararı ailesi ile birlikte aldığını belirterek şunları söyledi:

    "Ben özgürlük kuşuyum. Bu şartlar altında oraya giderek neden kafese gireyim? Seçimleri kazanarak büyükannemi başını havaya kaldırıp, gururlandırmışken, neden (İsrail'e) boyun eğeyim? Bu ziyareti iptal etme kararını sabah 3'te kendisi ve ailemin diğer fertleriyle yaptığım görüşme neticesinde aldım."

    NE OLMUŞTU?

    Perşembe günü Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinden iki üyenin İsrail'i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerini reddettiğini duyurmuştu. Ardından yapılan resmi açıklamada, Tlaib'in yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedildi.

    Filistin çevresinde öfkeyle karşılanan İsrail'in kararı, "ahlak dışı ve Amerikan halkına vurulan bir tokat" olarak değerlendirilmişti.

    Rep.-elect Ilhan Omar, D-Minn., joins House Democratic Leader Nancy Pelosi of California and newly-elected members at a news conference to discuss their priorities when they assume the majority in the 116th Congress in January, at the Capitol in Washington, Friday, Nov. 30, 2018
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD'li vekil Omar: ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı
    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın, iki kongre üyesi aleyhindeki kışkırtıcı açıklamaların ve Filistin halkı ve topraklarına karşı uygulanan icraatların, "işgal güçlerinin" ABD ve dünya nezdinde rezil olma korkusunu yansıttığını söylemişti.

    Öte yandan, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Kongre üyeleri Tlaib ve Ilhan Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

    Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongre'ye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

    Etiketler:
    Açıklama, Filistin, İsrail, Donald Trump, ABD, Rashida Tlaib, Ilhan Omar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler
    Karikatür
    Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma talebini reddetti
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet