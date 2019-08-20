ABD Dışişleri Sözcüsü: Suriye'de Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısını kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı için 'pervasız' ifadesini kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Ortagus, açıklamasında "Esed rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı; sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye'nin altyapısının acımasızca hedef alındığı saldırıları izliyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Şiddet son bulmalı" dedi.

The Assad regime and its allies must return to the ceasefire in #Idlib now. Today’s reckless airstrike on a Turkish convoy follows ongoing vicious attacks against civilians, humanitarian workers, and infrastructure. We condemn this violence and it must end. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 19, 2019

​Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, "Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat, son derece endişe verici" dedi.

Stephane Dujarric, İdlib'deki şiddetin sadece insani bir sorun olmadığını, bölgenin güvenliği için de ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.