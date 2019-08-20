ABD'den Yunanistan'a uyarı: İran tankerine yardım, 'teröre destek' olarak görülebilir, çeşitli cezai sonuçları var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı.

Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun 'terör örgütüne destek' olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, tankerin 'terör örgütü' olarak gördükleri İran Devrim Muhafızları'nın faaliyetleri kapsamında Suriye'ye petrol taşıdığını vurgulayan Amerikalı yetkili, bu tavırlarının tankere yardımcı olacak tüm ülkeler için geçerli olacağını da kaydetti.

Grace 1 olan adı Adrian Darya One 1 olarak değiştirilen tanker Pazar akşamı, yaklaşık 1,5 ay alıkonduğu Cebalitarık'tan hareket etmişti.

Tankerin Pazar günü Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na varması bekleniyor.