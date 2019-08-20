Trump, Grönland'a taktı: Devasa Trump Towers'ı photoshopla adanın ortasına kondurdu

Sahibi olduğu Trump Towers gökdelenlerinden birini Grönland’ın renkli sahil evlerinin ortasına dikilmiş gösteren photoshoplu bir kare paylaşan Trump, “Bunu Grönland’a yapmayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
ABD’nin ‘ilgisi’ karşısında sert tepki veren ve adanın satılık olmadığını defalarca tekrarlayan Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçilerin bu paylaşıma nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
OĞLU DA PAYLAŞTI
Söz konusu tweet, Trump’ın çok konuşulan iddiayı bizzat ilk ağızdan doğrulamasının ardından geldi.
Trump’ın oğlu Eric de sosyal medya hesabından aynı kareyi paylaşarak “10 yıl sonra Grönland” notunu düşmüştü. Eric Trump, “Sizi bilmem ama ben Grönland’ı satın alma fikrini sevdim” diye yazmıştı.
View this post on Instagram
I don’t know about you guys but I love the concept of buying Greenland 🤷♂️🤛🇺🇸🇺🇸
DANİMARKA: ABSÜRT
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın bu çıkışı için ‘absürt’ yorumunu yapmış ve “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka’ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland’a ait” demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)