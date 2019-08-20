Trump, Grönland'a taktı: Devasa Trump Towers'ı photoshopla adanın ortasına kondurdu

Grönland’ı satın almak niyetini açıklayarak Danimarkalıları kızdıran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de photoshoplu bir kare paylaşarak durumu tiye aldı. Trump, ‘emlak kralı’ unvanını almasına neden olan binalarından birini adanın ortasına dikilmiş gösteren kare için “Bunu Grönland’a yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.

Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası'nı satın alma niyetini doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump, ‘emlak anlaşması’ olarak gördüğü bu durumu tiye alan bir paylaşım yaptı.

Sahibi olduğu Trump Towers gökdelenlerinden birini Grönland’ın renkli sahil evlerinin ortasına dikilmiş gösteren photoshoplu bir kare paylaşan Trump, “Bunu Grönland’a yapmayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ‘ilgisi’ karşısında sert tepki veren ve adanın satılık olmadığını defalarca tekrarlayan Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçilerin bu paylaşıma nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

​OĞLU DA PAYLAŞTI

Söz konusu tweet, Trump’ın çok konuşulan iddiayı bizzat ilk ağızdan doğrulamasının ardından geldi.

Trump’ın oğlu Eric de sosyal medya hesabından aynı kareyi paylaşarak “10 yıl sonra Grönland” notunu düşmüştü. Eric Trump, “Sizi bilmem ama ben Grönland’ı satın alma fikrini sevdim” diye yazmıştı.

DANİMARKA: ABSÜRT

Grönland’ın ABD için stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak satın alma isteğini dün ilk kez açıklayan Donald Trump, bu konunun ‘gündemlerindeki ilk madde olmadığını’ belirtmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın bu çıkışı için ‘absürt’ yorumunu yapmış ve “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka’ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland’a ait” demişti.