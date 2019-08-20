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11:20 20 Ağustos 2019
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    Trump, Grönland'a taktı: Devasa Trump Towers'ı photoshopla adanın ortasına kondurdu

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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    Grönland’ı satın almak niyetini açıklayarak Danimarkalıları kızdıran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de photoshoplu bir kare paylaşarak durumu tiye aldı. Trump, ‘emlak kralı’ unvanını almasına neden olan binalarından birini adanın ortasına dikilmiş gösteren kare için “Bunu Grönland’a yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.

    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası'nı satın alma niyetini doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump, ‘emlak anlaşması’ olarak gördüğü bu durumu tiye alan bir paylaşım yaptı.

    Sahibi olduğu Trump Towers gökdelenlerinden birini Grönland’ın renkli sahil evlerinin ortasına dikilmiş gösteren photoshoplu bir kare paylaşan Trump, “Bunu Grönland’a yapmayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

    ABD’nin ‘ilgisi’ karşısında sert tepki veren ve adanın satılık olmadığını defalarca tekrarlayan Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçilerin bu paylaşıma nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.

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    Söz konusu tweet, Trump’ın çok konuşulan iddiayı bizzat ilk ağızdan doğrulamasının ardından geldi.

    Trump’ın oğlu Eric de sosyal medya hesabından aynı kareyi paylaşarak “10 yıl sonra Grönland” notunu düşmüştü. Eric Trump, “Sizi bilmem ama ben Grönland’ı satın alma fikrini sevdim” diye yazmıştı.

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    I don’t know about you guys but I love the concept of buying Greenland 🤷‍♂️🤛🇺🇸🇺🇸

    A post shared by Eric F. Trump (@erictrump) on

    DANİMARKA: ABSÜRT

    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    Grönland’ın ABD için stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak satın alma isteğini dün ilk kez açıklayan Donald Trump, bu konunun ‘gündemlerindeki ilk madde olmadığını’ belirtmişti.

    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın bu çıkışı için ‘absürt’ yorumunu yapmış ve “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka’ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland’a ait” demişti.

     

     

    Etiketler:
    Trump Towers, Emlak, photoshop, satın alma, Donald Trump, ABD, Grönland, Danimarka
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