ABD'li milyarder Epstein, ölümünden iki gün önce vasiyetini yazmış

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in intihar etmeden iki gün önce vasiyetini yazdığı ortaya çıktı. Bu durum Epstein'in mirası konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırabilir.

İlk olarak New York Post tarafından ortaya atılan iddiaya göre Jeffrey Epstein, New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmadan 48 saat kadar önce 8 Ağustos’ta vasiyetini imzaladı.

New York Post, vasiyet gereğince bu servetin '1953' adlı bir vakfa devredileceğini belirtti. Mirastan kimlerin yararlanacağı ise vasiyette yer almadı.

DAVACILAR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Vasiyetin içeriği, Epstein tarafından tecavüze ve cinsel tacize uğradığını söyleyerek tazminat davası açan kadınları temsil eden avukatlar tarafından da yakından takip ediliyor. Bu gerekçeyle şimdiye kadar en az dört kadın tarafından iki ayrı dava açıldığı ve 100 milyon dolar talep edildiği belirtiliyor.

Vasiyette hak sahipleri işaret edilse bile, Epstein’ın ölümü nedeniyle bir yargılama olmayacağı için avukatlar işadamının malvarlıklarını sıkı bir şekilde takip ediyor.

577 milyon dolar serveti bulunan Jeffrey Epstein, Florida ve New Mexico'da çiftlikler, Karayipler'de özel bir ada ve Paris'teki lüks Foch Caddesi'nde bir apartman dairesine sahip. Ayrıca vasiyete göre 112 milyon dolar değerinde hisse senedi ve yaklaşık 200 milyon değerinde yatırım fonu ve özel sermaye yatırımları bulunuyor.

İşadamının sanat koleksiyonu, antika eşyaları ve diğer değerli eşyalarının ise değer tespitinin henüz yapılmadığı kaydediliyor.

NÜFUZLU TANIDIKLAR

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Jeffrey Epstein, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Epstein, hücresinde baygın halde bulunmuş ve görevliler Epstein'ın boynunda izler fark etmişti.

Epstein'ın hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Epstein hakkındaki seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarını ise reddediyordu.