Kayıt
14:23 20 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD'de gözaltına alınan göçmenler

    ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı

    © REUTERS /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 50

    ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan bir grup göçmen, tıbbi bakım konusundaki yetersizlikler ve engellilere gerekli olanakların sağlanmadığı gerekçesiyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi'ne (ICE) dava açtı.

    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu
    © REUTERS /
    ABD, çoğunluğu Orta Amerikalı ve Kübalı 900 göçmeni Meksika'ya gönderdi
    ABD 9. Bölge Mahkemesi'ne açılan davada, ICE'nin özel işletmeler eliyle veya ceza ve tevkif kurumlarından kiralama yoluyla işlettiği farklı gözetim merkezlerinde iltica başvurusu işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyen 15 göçmen, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri ve diğer şikayetleri dile getirdi.

    Dava dilekçesinde aralarında California eyaletinin Adelanto kentinde özel olarak işletilen gözetim merkezi ile Colorado eyaletinde gözetim merkezi olarak kullanılan Teller İl Hapishanesi'nin bulunduğu 8 ayrı tesisteki koşullar hakkında şikayetler yer aldı.

    AMELİYAT OLAMADIĞI İÇİN GÖRME KAYBI

    ABD'de gözaltına alınan göçmenler
    © REUTERS /
    ABD'de gözaltına alınan 680 göçmen işçiden 300’ü serbest bırakıldı
    Dilekçede müştekilerden 57 yaşındaki Ürdün vatandaşı Faruk Abdullah Ferhat'ın, Adelanto'daki tesiste 2 yıldan fazla zamandır tutulduğu, nisan ayında sol gözünde bir rahatsızlık ortaya çıktığı, dışarıdan gelen doktorun ameliyat olması gerektiğini söylemesine rağmen tesiste tedavi göremediği için gözünde görme kaybı meydana geldiği aktarıldı.

    Ferhat'a ayrıca sırt ve diz ağrıları nedeniyle bir tekerlekli sandalye temin edildiği ancak bir ay sonra şikayetleri devam ettiği halde geri alındığı ifade edildi.

    Aynı tesiste kalan bir başka göçmen de tesisteki görevlilerden birinden şikayetçi olduğu için bir ay diğer göçmenlerden ayrılarak tecrit bölümünde tutulduğunu belirtti.

    ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR TEDAVİSİ YAPILMADI

    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu
    © REUTERS /
    ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu göçmen öldürüldü
    Hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren 29 yaşındaki Meksikalı bir göçmenin de şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisi görürken, mayıs ayında gözetim merkezine yerleştirildiği, bu tarihten itibaren tedavisinin aksaması nedeniyle durumunun kötüleştiği kaydedildi.

    ICE yetkilileri dava hakkında yorum yapmazken, gözetim merkezlerindeki göçmenlere kapsamlı sağlık bakımı sağlandığını ve merkezlerde kalan göçmenlerden geçici sürelerde tek başına tutulanların oranının yalnızca yüzde 1 olduğunu savundu.

    Davacılar ve onları destekleyen göçmen ve engelli hakları savunucusu kurumlar, göçmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye düzensiz göç akışını durdurmak için tedbir olarak kurulmasına karar verilen göçmenlik merkezlerinde tutulan kişilerin sayısının 55 bini bulduğu tahmin ediliyor.

     

    İlgili konular:

    Avrupa'da göçmen gemisi krizi: İspanya göçmenlere limanlarını açtığını doğruladı ama 'İtalya ile anlaşamadık' dedi
    Richard Gere'den Akdeniz'de mahsur kalan göçmenlere ziyaret
    FSB Başkanı: Teröristler Rusya’daki göçmenleri ve yabancı öğrencileri kendi saflarına çekmeye çalışıyor
    Etiketler:
    Donald Trump, Faruk Abdullah Ferhat, Ürdün, Colorado, California, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Göçmen, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Evin çocuğu kıskandı, 'Cıvık' tekrar üniversiteye götürüldü
    Karikatür
    'ABD askeri gerginliği artırıyor'
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet