'Apple TV+ kasım ayında geliyor'

Son yılların yükselen yıldızı olan dijital video platformlarının sayısı giderek artıyor. Birçok teknoloji firmasının da ilgisini çeken bu alana Apple cephesinden de yatırım geliyor.

İddialara göre firma Kasım ayında Apple TV+ adını verdiği yeni dijital video servisini kullanıma sunacak. Bu yeni servis için markanın ayda 9.99 dolar talep edeceği de iddialar arasında yer alıyor.

teknolojioku.com'dan Özgür Çetin'in haberine göre ABD'nin basın kuruluşlarından Bloomberg, Apple’ın 12 Kasım'da yeni platformunu resmi olarak duyuracağını öne sürdü. Apple'ın bugüne kadar 6 milyar dolar yatırım yaptığı düşünülen yeni dijital video servisinin 2020 yılında 50 milyar dolarlık bir ciroya ulaşması bekleniyor.

Apple daha önce TV+ servisi ile ilgili detaylar paylaşmış ancak bu servisin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda kesin bilgi vermemişti.

Film ve dizilerin yer alacağı platformun özellikle Netflix gibi bir rakip karşısında başarılı olup olmayacağı tartışılıyor. Ayrıca kısa bir süre önce kullanıma sunulan Disney Plus da bu platformlara rakip. Ancak Apple'ın belli bir ürün ekosistemi olduğu için TV+ servisinin de bu ekosistemdeki kullanıcılara hitap edeceği de tartışılmaz bir gerçek.

İddiaların Apple tarafından doğrulanmadığı ve kesinlik içermediği de belirtildi.