Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırgan paniği: 'Kaçın, saklanın ya da dövüşün'

Louisiana Eyalet Üniversitesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kampüs sınırlarında bir silahlı saldırganın bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Üniversite, öğrencilere kaçmaları, saklanmaları ya da saldırganlar dövüşmelerini söyledi.

Son haftalarda silahlı saldırıların artış gösterdiği ABD'de, Louisiana Eyalet Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan paniği yaşandı.

Üniversite, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kampüste 'davetsiz bir misafirin' bulunduğunu bildirdi.

Paylaşımlarda öğrencilere kaçmaları, saklanmaları ya da saldırganla dövüşmeleri söylendi. Bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Koş: Bölgeden çık ve tehlikeden uzaklaşın. Saklan: Kaçış mümkün değilse, gizlenecek güvenli bir yer bulun. Dövüş: Bu mutlak son çare."