Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırgan paniği: 'Kaçın, saklanın ya da dövüşün'

Son haftalarda silahlı saldırıların artış gösterdiği ABD'de, Louisiana Eyalet Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan paniği yaşandı.
Üniversite, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kampüste 'davetsiz bir misafirin' bulunduğunu bildirdi.
Paylaşımlarda öğrencilere kaçmaları, saklanmaları ya da saldırganla dövüşmeleri söylendi. Bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Koş: Bölgeden çık ve tehlikeden uzaklaşın. Saklan: Kaçış mümkün değilse, gizlenecek güvenli bir yer bulun. Dövüş: Bu mutlak son çare."
Run: Exit the area and move away from danger.— LSU (@LSU) August 20, 2019
Hide: If escape is not possible, find a safe area to hide.
Fight: This is an absolute last resort.https://t.co/Ow23ySe5gB
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