ABD Özel Temsilcisi Katar'da Taliban ile görüşecek

Açıklamada, Halilzad'ın Kabil'de barış sürecine ilişkin Afgan yönetimi ile görüşeceği ve Afganistan içi görüşmeler için hazırlık yapılması tavsiyesinde bulunacağı kaydedildi.
AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.
ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.
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