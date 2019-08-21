Trump yine tartışma yarattı: Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz" şeklindeki sözleri ABD kamuoyunda yeni bir ırkçılık tartışmasının fitilini ateşledi. Trump’a Yahudi-Amerikan sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerden tepki yağdı.

Irkçı ve ayrımcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de ABD'de yaşayan bir Yahudi'nin Demokratlara oy vermesinin kendi toplumuna sadakatsizlik olduğunu savundu.

Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yapan Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman kadın milletvekilleri Rashida Tlaib ve İlhan Omar ile İsrail'e ilişkin yaşadığı tartışmaya atıfta bulundu.

Trump, "Demokrat Parti nereye gitti? Nereye gitti ki İsrail Devleti yerine bu iki kişiyi savunur hale geldiler? Bence Demokrat partiye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir” ifadelerini kullandı.

SANDERS: GURULU BİR YAHUDİYİM

2020 başkan adaylarından, Amerikan solunun güçlü ismi Bernie Sanders, Trump’a tepki gösterdi.

Iowa’da destekçileriyle bir araya gelen Sanders, “Ben gururlu bir Yahudiyim ve Demokratlara oy vermek konusunda hiç kaygım yok. Ve doğrusu, ABD’nin yeni başkanı olması için bir Yahudi’ye oy verme niyetindeyim” dedi.

KURUMLAR TEPKİLİ: 1930’LARI HATIRLATIYOR

Trump'ın bu çıkışı, ABD'deki Yahudi-Amerikan sivil toplum kuruluşları tarafından da kınandı.

ABD Yahudi Demokratik Konseyi Direktörü Halie Soifer, "Başkan'ın beyaz milliyetçiliğe cesaret vermesi nedeniyle anti-semitik saldırların yoğunlaştığı böyle bir dönemde, Trump anti-semitizmin kalıplaşmış fikirlerini tekrar etmekten başka bir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail İçin Demokratik Çoğunluk Hareketi ise, bu suçlamanın 1930'ların Avrupa'sında kullanılan anti-semitik söylemleri hatırlattığını vurguladı.

İsrail yanlısı, liberal J Street hareketinin kurucularından Logan Bayroff da, " Trump'ın Amerikan Yahudi topluluğunun büyük bölümünü akılsız ve 'sadakatsiz' olarak nitelemesi çok tehlikeli ve utanç verici” dedi.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

İsrail, 15 Temmuz'da İsrail işgaline karşı Filistin'le dayanışma için İşgal Altındaki Topraklar'ı ziyaret etmek isteyen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Rashida Tlaib ve İlhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirmişti. Ardından yapılan resmi açıklamada ise, Filistin kökenli olan Tlaib'e yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedilmişti.

Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar'ı ‘İsrail ve Yahudi düşmanı’ olarak tanımlayan Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

ANKETLER, TRUMP’IN ENDİŞESİNİ ORTAYA KOYUYOR

Kamuoyu yoklamaları, ABD'de yaşayan Yahudi kökenli vatandaşların çoğunun Demokrat Parti'ye oy verdiğini gösteriyor.

Associated Press haber ajansının VoteCast firmasıyla yürüttüğü seçim anketi, geçen yıl Yahudi seçmenlerin yüzde 72'sinin Temsilciler Meclisi seçimlerinde Demokrat Parti adaylarını desteklediklerini ortaya koymuştu. Ayrıca seçmenlerin yüzde 72'si Trump'ın başkan olarak performansından memnun olmadıklarını söyledi.

Pew Araştırma Merkezi de, nisanda yaptığı ankette ülkedeki Yahudi vatandaşların yüzde 42'sinin Trump'ın Filistin-İsrail anlaşmazlığında İsrail'e gereğinden fazla destek olduğu görüşünü dile getirmişti.