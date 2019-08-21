Trump, Grönland'ı satın alma fikriyle dalga geçen Danimarka'ya 'küstü'

Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini 'absürt' olarak yorumlamasını 'çirkin ve uygunsuz' olarak nitelendiren Trump, "Bence bu, bir şeyi söylemek için güzel bir yol değildi. Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi. Söylemeleri gereken tek şey 'bunu yapmayı tercih etmeyiz' demekti. 'Bu ne kadar absürt bir fikir' demeyin bize" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Trump, kendi başkanlığı döneminde hiç kimsenin ABD ile böyle konuşamayacağının altını çizdi.
TRUMP'TAN IŞİD YORUMU
ABD'nin binlerce IŞİD mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak" dedi.
Demokratların İsrail'den uzaklaştığını savunan Trump, "Eğer Demokratlara oy veriyorsanız, Yahudi toplumuna ve İsrail'e sadık değilsinizdir" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)