Trump aldığı 'övgüyü' aynen tweetledi: Kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci gelişi' ilan etti

Kendisine ve Cumhuriyetçi Parti'ye oy vermeyen ABD'li Yahudileri 'vatan haini' ilan ederek yine ırkçılık tartışmalarının odağına oturan Trump, muhafazakar kanattan gelen 'İsrail'in Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci kez gelişi' gibi 'iltifatları' aynen tweetledi.

Göçmenler, siyahlar ve Yahudilerle ilgili açıklamalarıyla ırkçılık suçlamalarının odağındaki ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik 'İsrail'in Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci kez gelişi' gibi nitelemelerini aktardığı muhafazakar yazara teşekkür etti. Trump, ABD'li muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root'un sözlerini aynen aktarmak suretiyle bir nevi kendini 'İsrail'in Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci kez gelişi' ilan etti.

Öncesinde "Bence Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir" sözleriyle büyük tartışma koparmış olan Cumhuriyetçi Partili Trump, "Wayne Allyn Root'a çok hoş sözleri için teşekkür ederim" diye başladığı tweetini yazarın şu sözleriyle devam ettirdi:

"Başkan Trump sadece Amerika için değil, Yahudiler ve İsrail de için en muhteşem Başkan'dır, dünya tarihinde İsrail için en iyi Başkan'dır... ve İsrail'deki Yahudi halkı onu seviyor... o İsrail'in Kralı gibi. Onu Tanrı'nın ikinci gelişi gibi seviyorlar... Ama Amerikalı Yahudiler onu tanımıyor ya da sevmiyor. Onlar kendilerinin ne yaptığını ve ne dediğini bilmiyorlar artık. Manasız! Ama sorun yok, Trump yapmakta olduklarını yapmaya devam ettikçe tüm Yahudiler, Siyahlar, Eşcinseller, herkes için iyidir. Önemli olan, Amerika'da iş isteyen herkes için iyi olması."

Trump, bu sözleri "Vay be" diyerek selamladı.

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world...and the Jewish people in Israel love him.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

....like he’s the King of Israel. They love him like he is the second coming of God...But American Jews don’t know him or like him. They don’t even know what they’re doing or saying anymore. It makes no sense! But that’s OK, if he keeps doing what he’s doing, he’s good for..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

.....all Jews, Blacks, Gays, everyone. And importantly, he’s good for everyone in America who wants a job.” Wow! @newsmax @foxandfriends @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

​Derhal sosyal medyadan Trump'la hemfikir olmadığını belirten ve alay eden tepki dalgası yükseldi. Örneğin Davud Yıldızı'nı amblem olarak kullanan U.S. Blues hesabından şu tepki yükseldi: "Ben Yahudiyim, ailem Yahudi ve hiçbirimiz seni desteklemediğimiz gibi hayatta sana oy vermeyiz. Sen çöpsün. Nazi özentisi ve beyaz ırkın üstünlüğü savunucusundan başka bir şey değilsin. Aklı başında hiçbir Yahudi seni ve ruh hastası yönetimini desteklemez! Sen bizim adımıza konuşamazsın!!"

I am Jewish, my family is Jewish and NONE of us support you or would ever vote for you. You are GARBAGE! Nothing but a Nazi wannabee and a White Supremacist. NO JEW in their right mind would ever support you and your sick administration! You DO NOT speak for us!! — U.S. Blues 🌊🌊🌊 (@starshine731) August 21, 2019

Tartışmaya dahil olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair ise Trump'a bir kez daha övgüler yağdırma fırsatını kaçırmadı: "Biz İsrail'de Başkan Trump'ı seviyoruz! Yahudi halkının Beyaz Saray'da sahip olduğu en iyi dost! Teşekkür!"