ABD'den IŞİD liderleri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD liderlerinden Muhammed Said Abdül-Rahman al-Mevla, Sami Jasim, Muhammed el Caburi, Mutaz Numan ve Necmi el Caburi'nin başına konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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Söz konusu IŞİD mensupları hakkında bilgi vereceklere, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine elektronik posta veya telefon ile ulaşmaları çağrısında bulunulan açıklamada, her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.
Örgüt yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 'Adalet için ödül' programı kapsamında verilecek.
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