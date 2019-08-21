ABD'den IŞİD liderleri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'in bazı üst düzey yöneticilerinin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD liderlerinden Muhammed Said Abdül-Rahman al-Mevla, Sami Jasim, Muhammed el Caburi, Mutaz Numan ve Necmi el Caburi'nin başına konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu IŞİD mensupları hakkında bilgi vereceklere, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine elektronik posta veya telefon ile ulaşmaları çağrısında bulunulan açıklamada, her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Örgüt yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 'Adalet için ödül' programı kapsamında verilecek.