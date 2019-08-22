ABD Dışişleri'nden 'kayyum' açıklaması: Endişe verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bugünkü basın brifinginde Türkiye'de Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ortagus, ilgili soruya, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" diyen Ortagus, "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.