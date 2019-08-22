ABD Dışişleri'nden 'kayyum' açıklaması: Endişe verici

Ortagus, ilgili soruya, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" yanıtını verdi.
"Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" diyen Ortagus, "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
#SONDAKİKA #ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Seçilmiş yetkililerin yerine seçilmemişlerin atanması kaygı vericidir. #Türkiye’nin demokrasiye bağlılık çerçevesince bu meseleyi çözmesi gerektiğine inanıyoruz.” #DiyarbakirMardinVan pic.twitter.com/6O9F5AiuJf— Giran Ozcan (@GiranOzcan) August 21, 2019
Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.
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