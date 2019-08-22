Kayıt
10:29 22 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Trump, Çin ile ticaret savaşı başlattığı için kendisini 'seçilmiş kişi' ilan etti

    © AFP 2019 / Jim Watson
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (83)
    0 03

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin ile devam eden Ticaret Savaşı'nda zaferi kazanmak için 'seçilmiş kişi' olduğunu söyledi ve "Birinin bunu yapması gerekiyordu" dedi.

    Donald Trump Beyaz Saray'da ayaküstü gazetecilerle konuşurken
    © REUTERS / TASOS KATOPODIS
    Trump aldığı 'övgüyü' aynen tweetledi: Kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci gelişi' ilan etti
    ABD Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Çin'e yönelik hamlelerinin 'kendisinden öncekilerin yarattığı karışıklığı temizlemekten ibaret olduğunu' söyledi. 

    Trump, "Bazıları bunun 'Trump'ın Ticaret Savaşı' olduğunu söylüyor, bu benim ticaret savaşım değil. Bu, çoğu diğer ABD Başkanının uzun zaman önce yapması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı. 

    Trump ayrıca, kendisinden önceki ABD Başkanlarını da eleştirerek gökyüzüne doğru baktı ve "Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin'i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz" dedi. 

    Öte yandan Trump, Ticaret Savaşı nedeniyle ABD ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların kendisi yüzünden olmadığını, yaşanan Ticaret Savaşı'nın önceki ABD yönetimlerinin bir sonucu olduğunu iddia etti. 

    Trump ayrıca, kendisine muhafazakarlar tarafından yapılan 'İsrail'in Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci kez gelişi' gibi 'iltifatları' da kendi hesabında paylaşmıştı.

    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Trump, Grönland'ı satın alma fikriyle dalga geçen Danimarka'ya 'küstü'
    ABD Başkanı'nın üst üste gelen ve tepki çeken bu açıklamaları ise, sosyal medyada yeni bir kampanyanın başlatılmasına yol açtı. 

    SOSYAL MEDYADA 'TRUMP GÖREVDEN ALINSIN' KAMPANYASI

    Trump'ın bu söylemlerini eleştiren çok sayıda kullanıcı, Amerikan Anayasası'nın 25. maddesine atıfla '#25thAmendmentnow' (25. madde şimdi) başlıklı bir kampanya başlattılar. 

    ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, bir başkan ya da başkan yardımcısının görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde görevden nasıl alınacağa ilişkin süreci belirliyor.

    Başlatılan kampanya, kısa sürede gündeme girdi ve Twitter'da '#25thAmendmentnow' etiketinde 110 bin, 'Chosen One' (seçilmiş kişi) etiketinde 144 bin, 'King of Israel' (İsrail'in Kralı) etiketinde ise 162 bin paylaşım yapıldı.

    ​Trump'ın Çin başta olmak üzere uluslararası ticaretteki korumacı eğilimi ise, ABD ekonomisinde de dalgalanmalara yol açtı. 

    Ülke ekonomisini yorumlayan ekonomistler, Trump'ın ticari anlaşmazlıkları sonucunda yaşanan fiyat artışının ve ekonomik belirsizliğin 2020 yılının sonuna kadar ülke ekonomisinde durgunluk yaratacağı görüşünde.

    Bu durum, önümüzdeki sene gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Trump'ın aleyhine bir durum olarak değerlendiriliyor.

    Trump ise, faiz oranlarını yükseltmek ve ekonominin yavaşlamasından ABD Merkez Bankaları Sistemi'ni (Federal Reserve) sorumlu tutuyor.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (83)
    Etiketler:
    Açıklama, ticaret savaşı, Donald Trump, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En İyi Portfolyo Ödülünü kazanan Alman yarışmacı Thomas Hinsche'nin Macaristan'daki Kiskunsag Milli Parkı'nda çektiği fotoğraf.
    2019'un en iyi kuş fotoğrafları
    Karikatür
    Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet