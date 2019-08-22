İklim krizine odaklanan Demokrat aday, ABD başkanlık yarışından çekildi: Kazanamayacağımı gördüm

Demokratların 20 başkan aday adayından biri olan Washington Valisi Jay Inslee, başkanlık yarışına devam etmeyeceğini açıkladı.

MSNBC’de katıldığı bir televizyon programında kararını duyuran 68 yaşındaki Inslee, Demokrat Parti’nin başkan adayı olarak seçilmeyeceğinin ‘netlik kazandığını’ söyledi.

Inslee, “Lider rol üstlenecek kişinin ben olmayacağı artık netleşti. Başkan olmayacağım, bu nedenle yarıştan çekiliyorum” dedi.

'EN ACİL SORUNUMUZ İKLİM'

Siyasi kariyerini nasıl sürdüreceğine dair kararını sonra açıklayacağını belirten Inslee, seçeneklerden birinin yeniden Washington valiliği için adaylığını koymak olduğunu söyledi.

Mart ayında başlattığı kampanyasında, tek bir konuya, iklim kriziyle mücadeleye odaklanan Jay Inslee, bunu ‘zamanımızın en acil ve kaçınılmaz sorunu’ olarak tanımlıyor. Inslee, konuyu siyasi tartışmaya açmak için büyük mücadele veriyor.

Dünya çapında iklim kriziyle mücadele için öğrenciler tarafından gerçekleştirilen boykota da katılan Inslee, MSNBC’de yaptığı açıklamada, “25 yıldır iklim değişikliğiyle mücadele ediyorum ve Amerika’nın elini taşın altına koyacak yeterli çoğunluğa ulaştığı konusunda hiç bu kadar emin olmamıştım. Bu savaşı verecek bir adayımız olacağına inanıyorum” dedi.

YETERLİ DESTEĞİ BULAMADI

Kamuoyunda yeterli ilgiyi görmekte zorluk yaşadığı için Jay Inslee’nin duyurusu sürpriz olmadı. Nitekim Inslee’nin Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren gibi önde gelen senatörler arasında ön plana çıkmasının kolay olmayacağı konuşuluyordu.

Daha önce de Kaliforniya Valisi Eric Swalwell ile eski Colarado Valisi John Hickenlooper adaylıklarnı geri çektiklerini duyurmuştu.