ABD'de lise öğrencilerinin Nazi selamı vererek video çekmesi üzerine soruşturma başlatıldı

Orange County’deki Pacifica Lisesi’nde erkek su topu takımı öğrencilerinin dahil olduğu Nazi videosu skandalında, birkaç ırkçı görüntünün daha ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldı.

Daily Beast tarafından elde edilen ve geçen yıl bir ödül töreninden önce çekildiği belirtilen videoda, 10 kadar öğrenci Nazi selamı veriyor ve yine Nazilere ait bir marş söylüyor.

Video shows water polo athletes at Pacifica High in Garden Grove singing Nazi march song while giving ‘Heil Hitler’ salute https://t.co/bPOim8ur21 — O.C. Register (@ocregister) August 19, 2019

​Okul yönetimi videonun kasım ayında çekildiğini ancak mart ayına kadar haberdar olmadıklarını belirtti. Yönetim, görüntülerin kaydedildiği esnada öğrencilerin yanında bir yetkili olmadığını söyledi. Konuyla ilgili öğrencilere ve ailelere bilgi verildiğini belirten yönetim, nasıl bir disiplin tedbiri aldığını ise açıklamadı.

Öte yandan Los Angeles Times gazetesi yetkililere dayandırdığı haberinde, öğrencilerin dahil olduğu ve nefret söylemi içeren başka videoların da ortaya çıktığını belirtti. Bu görüntülerde de öğrenciler yine Nazi selamı verirken, ysak kabul edilen konfederasyon bayrağı taşırken görülüyor. Ancak iki videodaki öğrencilerin aynı kişiler olup olmadığı bilinmiyor.

Bu videoların da soruşturma kapsamında inceleneceği kaydedildi.

Okul müdürü Steve Osborne, “Nefret söylemine anlayış gösteremeyiz. Bu, biz değiliz” derken, benzer bir olayın yaşanmaması için gereken adımların atılacağını belirtti.

İLK SKANDAL DEĞİL

Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın giderek daha görünür hale geldiği ABD’de okullara da yansıyan ilk skandal bu değil.

Daha önce de yine Kaliforniya eyaletinde Newport-Mesa Birleşik Okul Bölgesi’nde gamalı haç biçiminde dizilmiş bardaklarla içki içme oyunu oynayan ve Nazi selamı veren öğrenciler okuldan uzaklaştırılmıştı.

Wisconsin eyaletinde de bir grup erkek öğrencinin balolarında 'Nazi selamı' vererek resim çektirmesi tartışma yaratmıştı.