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    Örümcek Adam hayranları örgütleniyor: Disney ile uzlaşması için Sony'yi protesto edecekler

    © Flickr/ Sebastian Galiano
    ABD
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    Disney ile Sony arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü Örümcek Adam'ın geleceğinin tehlikeye girmesi üzerine 6 binden fazla Örümcek Adam hayranı Sony Genel Merkezi'nde buluşmak üzere sözleşti.

    © AFP 2019 / CHRIS DELMAS
    Örümcek Adam, Marvel Evreni'ne veda edebilir
    Facebook üzerinden örgütlenen Örümcek Adam hayranları, Disney ile Sony arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda Örümcek Adam'ın Marvel evrenine veda etmesi ihtimali üzerine Sony Genel Merkezi'nde eylem yapmak üzere sözleşti. 

    Facebook ilanında da, "Örümcek Adam kostümleriyle ve dayanışma içerisinde 'bizim çocuğu' eve getirmek üzere Sony Pictures'ı sallayacağız. Bu barışçıl bir eylemdir ve şiddete müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

    İlanda ayrıca, Sony'ye ait biri New York'ta ve diğeri California'da olmak üzere iki adres paylaşıldı ve 4800 kişinin katılım göstereceği yönünde beyan verdiği görüldü.

    SONY'Yİ BOYKOT PLANI

    İmza kampanyası platformu Change org. üzerinden de bir imza kampanyası başlatan hayranlar, 'mülkiyet hakkından feragat edene veya Disney'le yeniden görüşmeye başlayana kadar Örümcek Adam filmlerini boykot etme' fikrini ortaya attılar. 

    Bu kampanya da yaklaşık 66 bin hayran tarafından imzalandı.

    Sony Pictures ile Disney tarafından satın alınan Marvel Studios’un Örümcek Adam karakterinin haklarını paylaşmak için 2015 yılında yaptıkları anlaşmada gelir paylaşımı konusunda kriz çıktı ve uzlaşmaya varılamaması üzerine Örümcek Adam'ın Marvel evrenine veda edeceği belirtildi.

    Öte yandan, geçen ayki Comic-Con'da Marvel'in yeni film duyurularında Örümcek Adam'ın olmaması da dikkat çekmişti.

    Örümcek Adam aslında bir Marvel çizgi roman karakteri, ancak Sony 1999'da Sony süper kahramanın film haklarını satın almıştı.

    Sony, üçü Tobey Maguire ve ikisi Andrew Garfield ile olmak üzere beş film çekti.

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    Sony, 2015'te Disney ve Marvel Studios ile Peter Parker ve ikinci kişiliğini MCU'ye getirmek üzere anlaşmaya vardı.

    Anlaşma, Disney'in Örümcek Adam filmlerini Sony ile birlikte çekmesi ve kârı paylaşması anlamına geliyordu ve karakter beş Marvel filminde yer aldı;

    Kaptan Amerika: İç Savaş

    Örümcek Adam: Eve Dönüş

    Avengers: Infinity War

    Avengers: Endgame

    Örümcek Adam: Evden Uzakta

    Etiketler:
    uzlaşma, Anlaşma, Protesto, Disney, Marvel, Sony, Örümcek Adam
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