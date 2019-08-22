ABD'de silahlı saldırı planı yaptığı söylenen adam tutuklandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bir adam tutuklandı.

Long Beach şehrinde yaşanan olayda, aşçı olarak çalıştığı Marriott Oteli’nde toplu katliam planı yaptığı söylenen 37 yaşındaki Rodolfo Montoya tutuklandı.

Polis, Montoya’nın bir iş arkadaşının yaptığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Zanlının, Huntington bölgesindeki evine yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Polis şefi Robert Luna, basına yaptığı açıklamada, “Şüpheli Montoya’nın kitlesel zararla sonuçlanması muhtemel bir şiddet eylemini gerçekleştirmek için net planı, niyeti ve araçları vardı” dedi.

Montoya’nın şiddet geçmişi olmadığını söyleyen Luna, bu tarz silahları satın almasının engellenemediğini belirtti.

Şüphelinin en kısa zamanda savcı karşısına çıkması bekleniyor.

SALDIRILARLA BİRLİKTE İHBARLAR DA ARTTI

Olay, ABD’de peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından bireysel silahlanma konusundaki tartışmaların devam ettiği bir sırada yaşandı.

Bu ayın başlarında Texas'ın El Paso kentiyle Ohio'nun Dayton kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Bu saldırıların ardından toplu katliam şüphesiyle yapılan ihbarlar sonucu en az 28 kişi gözaltına alınmıştı.