Kendini 'Yahudilerin Kralı', 'Mesih' ve 'seçilmiş kişi' ilan eden Trump'ın ağzına layık tablo: Son Whopper

Tabloid gazete The New York Daily News, bu açıklamalara, Trump'ı Leonardo da Vinci'nin İsa peygamber ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarlayarak yanıt verdi.
Trump'ın bol bol yediği, hatta Beyaz Saray'da konuk ettiklerine zorla yedirttiği Burger King'in alameti farikası Whopper hamburgerlerine el atan gazete, "Son Whopper" manşetini attı.
The New York Daily News, altbaşlıkta "'Seçilmiş kişi' Trump, sağcı komplo teorisyeni zırdelinin 'İsrail Kralı' yaftasını yedi" dedi.
Trump declares himself ‘the chosen one’ https://t.co/GBIwnJDVky #KingOfTheJews pic.twitter.com/gURVSnUTy6— New York Daily News (@NYDailyNews) August 22, 2019
Kelliğini örtmek için epey numara çeviren Trump'ın sarı lepiska saçlı resmedilmesi ayrıca dikkat çekti.
Öncesinde "Bence Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir" sözleriyle büyük tartışma koparmış olan Cumhuriyetçi Partili Trump, kendisine destek çıkan muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root'un sözlerini teşekkür ederek aynen tweetlemişti:
Ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Çin'e ticaret ödünleri verdikleri gerekçesiyle önceki ABD Başkanlarını eleştirerek gökyüzüne doğru bakıp şunları söylemişti:
"Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin'i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz."
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