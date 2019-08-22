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18:05 22 Ağustos 2019
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    Donald Trump

    Kendini 'Yahudilerin Kralı', 'Mesih' ve 'seçilmiş kişi' ilan eden Trump'ın ağzına layık tablo: Son Whopper

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    ABD
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    The New York Daily News, kendisinden peygamber gibi söz eden Trump'ı, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarladı.

    Donald Trump'tan Beyaz Saray'da McDonalds, Wendy, Burger King ve Domino's Pizza ikramı
    © REUTERS / Brad Mills-USA TODAY Sports
    Burger King Trump'ı trolledi: Hamberder tükendi, hamburger verelim
    Her gün kendini aşan ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Mesih' diye niteleyen sağcı bir komplo teorisyenine teşekkür etmesinin ardından Çin'le ticaret savaşı çıkarmak için 'seçilmiş' olduğunu söyleyerek yine gündeme damgasını vurdu. 

    Tabloid gazete The New York Daily News, bu açıklamalara, Trump'ı Leonardo da Vinci'nin İsa peygamber ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarlayarak yanıt verdi.

    Trump'ın bol bol yediği, hatta Beyaz Saray'da konuk ettiklerine zorla yedirttiği Burger King'in alameti farikası Whopper hamburgerlerine el atan gazete, "Son Whopper" manşetini attı.

    The New York Daily News, altbaşlıkta "'Seçilmiş kişi' Trump, sağcı komplo teorisyeni zırdelinin 'İsrail Kralı' yaftasını yedi" dedi.

    Donald Trump Beyaz Saray'da ayaküstü gazetecilerle konuşurken
    © REUTERS / TASOS KATOPODIS
    Trump aldığı 'övgüyü' aynen tweetledi: Kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Tanrı'nın ikinci gelişi' ilan etti
    Kapak çiziminde Whopper ve kola dolu masanın ortasında İsa peygamber yerine Trump otururken, çevresinde kızı Ivanka Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile first lady Maleania Trump, Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson yer aldı.

    Kelliğini örtmek için epey numara çeviren Trump'ın sarı lepiska saçlı resmedilmesi ayrıca dikkat çekti. 

    Öncesinde "Bence Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir" sözleriyle büyük tartışma koparmış olan Cumhuriyetçi Partili Trump, kendisine destek çıkan muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root'un sözlerini teşekkür ederek aynen tweetlemişti:

    © AFP 2019 / Jim Watson
    Trump, Çin ile ticaret savaşı başlattığı için kendisini 'seçilmiş kişi' ilan etti
    "Başkan Trump sadece Amerika için değil, Yahudiler ve İsrail de için en muhteşem Başkan'dır, dünya tarihinde İsrail için en iyi Başkan'dır... ve İsrail'deki Yahudi halkı onu seviyor... o İsrail'in Kralı gibi. Onu Tanrı'nın ikinci gelişi gibi seviyorlar... Ama Amerikalı Yahudiler onu tanımıyor ya da sevmiyor. Onlar kendilerinin ne yaptığını ve ne dediğini bilmiyorlar artık. Manasız! Ama sorun yok, Trump yapmakta olduklarını yapmaya devam ettikçe tüm Yahudiler, Siyahlar, Eşcinseller, herkes için iyidir. Önemli olan, Amerika'da iş isteyen herkes için iyi olması."

    Ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Çin'e ticaret ödünleri verdikleri gerekçesiyle önceki ABD Başkanlarını eleştirerek gökyüzüne doğru bakıp şunları söylemişti:

    "Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin'i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz."

     

    Etiketler:
    Wayne Allyn Root, Whopper, Burger King, Son Akşam Yemeği tablosu, Leonardo da Vinci, Donald Trump, New York Daily News, ABD
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